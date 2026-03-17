GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ramazan Bayramı’nda Kocaeli’nde Hava Yağışlı ve Serin Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre bölgemiz, 18 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girecek. Arife günü ile Ramazan Bayramı süresince bölgede yağışlı ve serin havanın etkili olması bekleniyor.

17 Mart 2026 Salı 15:14

 Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının bayram boyunca mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Arife Günü (19 Mart 2026 Perşembe): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Bayramın 1. Günü (20 Mart 2026 Cuma): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Bayramın 2. Günü (21 Mart 2026 Cumartesi): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Bayramın 3. Günü (22 Mart 2026 Pazar): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Kocaeli için beklenen sıcaklıklar:

  • 19 Mart Perşembe: 8 – 9 °C

  • 20 Mart Cuma: 9 – 10 °C

  • 21 Mart Cumartesi: 10 – 11 °C

  • 22 Mart Pazar: 7 – 12 °C

Yetkililer, bayram süresince yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

