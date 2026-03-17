“Çanakkale Zaferi eşsiz bir destandır”

Çanakkale bize geleceği de anlatır. Bu destan; birlik olduğumuzda aşamayacağımız engel olmadığını, ortak değerler etrafında kenetlendiğimizde tarihin yönünü değiştirebileceğimizi gösteren büyük bir derstir. Bugün bizlere düşen görev, o ruhu anlamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aynı bilinçle aktarmaktır. O ruhu yaşatacak birlik, dayanışma ve sorumluluk bilinciyle hareket etmektir. Çünkü Çanakkale’de ortaya konan irade, milletimizin geleceğe yürüyüşünü mümkün kılan güçlü bir karakter mirasıdır.
Bu düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Çanakkale’de destan yazan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. “