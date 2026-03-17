“Çanakkale Zaferi eşsiz bir destandır”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çanakkale Zaferi'nin 111’inci yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Çanakkale Zaferi’nin tarihimizde çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “Tarih bazen bir milletin kaderini tek bir cephede, tek bir iradede ve tek bir yürek atışında toplar. Çanakkale, işte böyle bir dönüm noktasıdır. Bir milletin imkansızlıklar karşısında nasıl ayağa kalktığını, nasıl yekvücut olduğunu ve vatan söz konusu olduğunda nasıl sarsılmaz bir iradeye dönüştüğünü bütün dünyaya gösteren eşsiz bir destandır.

17 Mart 2026 Salı 15:19

 Çanakkale’de yazılan zaferin, millet olmanın en yüksek şuuru olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın şöyle devam etti; “Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acılar, savaşlar ve insanlık dramları bize millet olmanın önemini yeniden hatırlatmaktadır. Siperlerde omuz omuza duran Mehmetçikler, vatan sevgisinin ve fedakârlığın en yüce örneğini sergilemiş; inancın ve azmin karşısında hiçbir gücün duramayacağını tarihe kazımıştır. O gün ortaya çıkan ruh, milletimizin karakterini şekillendiren en güçlü miraslardan biri olmuştur.

Çanakkale bize geleceği de anlatır. Bu destan; birlik olduğumuzda aşamayacağımız engel olmadığını, ortak değerler etrafında kenetlendiğimizde tarihin yönünü değiştirebileceğimizi gösteren büyük bir derstir. Bugün bizlere düşen görev, o ruhu anlamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aynı bilinçle aktarmaktır. O ruhu yaşatacak birlik, dayanışma ve sorumluluk bilinciyle hareket etmektir. Çünkü Çanakkale’de ortaya konan irade, milletimizin geleceğe yürüyüşünü mümkün kılan güçlü bir karakter mirasıdır.

Bu düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Çanakkale’de destan yazan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. “

