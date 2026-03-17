Gebze Belediyesi, Kadir Gecesi’ne Özel Program Düzenledi

“Gebze’de Mevsim Ramazan” etkinlikleri kapsamında, Kadir Gecesi dolayısıyla Çoban Mustafa Paşa Camii’nde Gebze Belediyesi tarafından özel bir teravih programı gerçekleştirildi. Programa, Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmam Hatibi, aynı zamanda Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay katıldı. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de iştirak ederek vatandaşlarla birlikte teravih namazını eda etti.

17 Mart 2026 Salı 15:07

Kadir Gecesi’ne Özel Sohbet ve Tilavet


Mübarek Kadir Gecesi dolayısıyla gerçekleştirilen programda Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve sohbet yapıldı. Gecenin anlam ve önemine dair yapılan konuşmada, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu ön plana çıktı. Vatandaşlar, manevi atmosferin yoğun şekilde hissedildiği programda saf tutarak teravih namazını kıldı.

 

Başkan Büyükgöz Vatandaşlarla Birlikte

Programa katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek Kadir Gecesi’ni tebrik etti. Ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinliklerle Gebze’de manevi iklimin hep birlikte yaşandığını ifade eden Başkan Büyükgöz, “Gebze’de Mevsim Ramazan” programlarının farklı noktalarda devam edeceğini belirtti.

 

Lokma İkramı Yapıldı

Teravih namazının ardından cami avlusunda vatandaşlara lokma ikramı gerçekleştirildi. Gebze Belediyesi ekipleri tarafından yapılan ikram programı, geceye katılan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Yapılan ikramlarla Kadir Gecesi’nin paylaşma ve dayanışma ruhu hep birlikte yaşandı.

