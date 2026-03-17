3 farklı branşta Kağıtspor farkı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, geçtiğimiz hafta hem takım sporlarında hem de bireysel branşlarda elde ettiği sonuçlarla adından söz ettirdi. Üç farklı branştan hem ulusal hem de uluslararası arenada gelen başarılarla Kağıtsporlu sporcular, kulübün spor altyapısındaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

17 Mart 2026 Salı 15:25


FİLENİN EFELERİNDEN ÜST ÜSTE GALİBİYETLER

Kağıtspor’un bu hafta ilk başarısı fileden geldi. Erkekler Voleybol 1.Ligi’nde mücadele eden mavi-beyazlı ekip, haftayı iki önemli galibiyetle kapattı. Evinde oynadığı karşılaşmada Niksar Belediyespor’u 3-0’lık setle mağlup eden filenin efeleri, taraftarına net bir galibiyet sevinci yaşattı. Bu sonuçla takım, sezonun 16. galibiyetini hanesine yazdırdı. Haftanın bir diğer mücadelesinde ise deplasmanda Bursa temsilcisi Osmangazi Belediyesi ile karşılaşan Kağıtspor, zorlu geçen maçtan 3-2’lik skorla sahadan yine galip ayrıldı.

 

PEDALLAR MADALYA İÇİN ÇEVRİLDİ

Binlerce sporcusu ve 36 branşıyla kentin önemli kulüplerinden biri olan Kağıtspor’da dikkat çeken branşlardan biri de bisiklet oldu. Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası 2. Etap Puanlı Yol Yarışları, Muğla’nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirildi. Yarışlarda mücadele eden Kağıtsporlu genç sporcu Medine Kar, U-17 kategorisinde sergilediği başarılı performansla bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

 

KARATEDE DÜNYA SAHNESİNDE MADALYA

12-15 Mart tarihleri arasında İtalya’nın Roma kentinde düzenlenen Karate1 Premier League etabında mücadele eden Kağıtsporlu milli sporcu Mert Halıcı, erkek kumite 60 kilo kategorisinde tatamiye çıktı. Kıyasıya geçen müsabakalarda güçlü rakipleri karşısında başarılı bir performans ortaya koyan Halıcı, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. Uluslararası arenada elde edilen bu önemli derece, Kağıtspor’un karate branşındaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.


