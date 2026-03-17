Gebze’nin Gonca’sı da başarı hikâyeleri yazacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Engelsiz Şehir” vizyonu doğrultusunda özel gereksinimli bireylerin eğitim ve sosyal hayata katılımını güçlendirecek projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit’te birçok başarı hikâyesine ev sahipliği yapan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bir benzeri, Gebze bölgesi için hayata geçiriliyor. Gebze Millet Bahçesi’nde hizmet verecek merkezde çalışmalar hızla devam ediyor.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Özel bireylere yönelik eğitim ve sosyal yaşam alanları oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yoğun bir imalat süreci yürütüyor. Merkezde alçıpan asma tavan, elektrik kablo çekimi, dış cephe boyama, polikarbonat cephe kaplaması için konstrüksiyon montajı, zemin ve duvar seramik uygulamaları ile iç kapı alüminyum kasalarının montajı gerçekleştiriliyor. Ayrıca çevre duvarları, korkuluk ve koridor korkuluk imalatları da devam ediyor. Ekipler havuz seramikleri, çevre düzenleme çalışmaları ve iç cephe boyama işlemlerine başlarken; havalandırma kanal imalatı ile PVC zemin kaplama bağlantıları da tamamlandı.

GEBZE MİLLET BAHÇESİ’NDE HİZMET VERECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bireylerin fiziksel, sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla projelendirilen Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nin kısa sürede tamamlanarak Gebze Millet Bahçesi’nde hizmete açılması planlanıyor.

ÖZEL BİREYLER İÇİN KAPSAMLI EĞİTİM ALANLARI

Merkezde özel bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılabileceği birçok alan yer alacak. Bireylerin ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri atölyeler ve eğitim birimleri de merkezde hizmet verecek.

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR BİR MERKEZ

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 5 adet otizm grup eğitim odası, 7 adet otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu (2 adet havuz güvertesi), 2 adet gündüz bakım odası, 3 adet erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 adet uyku odası özel bireylere hizmet verecek.

ÇOK AMAÇLI SALON VE KÜTÜPHANE DE OLACAK

Merkezde ayrıca spor salonu, engelli soyunma ve duş alanları, mescit, aile danışmanlığı birimi, toplantı odaları, bireysel derslikler, yemekhane, mutfak atölyesi, öğretmenler odası, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, çok amaçlı salon ve kütüphane de yer alacak. Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nin tamamlanmasıyla birlikte özel bireyler için eğitim, rehabilitasyon ve sosyal yaşamı bir arada sunan kapsamlı bir merkez hizmete girmiş olacak.