GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Aktaş Roman Vatandaşlarla İftarda Buluştu

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Romanlar İftar Buluşması programında Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

17 Mart 2026 Salı 15:11

Antikkapı Restoran’da gerçekleştirilen iftar programına; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Kocaeli AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ertuğrul Sevinç, Kocaeli Roman Saha Koordinatörü ve İzmit Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Ergin Akbulut, Kocaeli Yeditepe Selanik Spor Kulübü Başkanı İsmet Tuğral, ilgili kurum yetkilileri, dernek üyeleri ve Roman vatandaşlar katıldı.


Program öncesinde masaları tek tek dolaşan Vali İlhami Aktaş, Roman vatandaşlarla selamlaşarak bir süre sohbet etti ve hal hatırlarını sordu.Dere Camii İmam Hatibi Faruk Altınbay tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından oruçlar açıldı.


Programda bir konuşma yapan Vali Aktaş, Roman vatandaşların Kadir Gecesi’nin hayırlara vesile olmasını temenni ederek yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

İftar programının ardından Kocaeli Yeditepe Selanik Spor Kulübü Başkanı İsmet Tuğral tarafından Vali İlhami Aktaş’a forma hediye edildi.

Programa katılan Roman vatandaşlar ise gösterdiği yakın ilgi ve samimiyetten dolayı Vali İlhami Aktaş’a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

