Vali Aktaş Roman Vatandaşlarla İftarda Buluştu

Program öncesinde masaları tek tek dolaşan Vali İlhami Aktaş, Roman vatandaşlarla selamlaşarak bir süre sohbet etti ve hal hatırlarını sordu.Dere Camii İmam Hatibi Faruk Altınbay tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından oruçlar açıldı.
Programda bir konuşma yapan Vali Aktaş, Roman vatandaşların Kadir Gecesi’nin hayırlara vesile olmasını temenni ederek yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.
İftar programının ardından Kocaeli Yeditepe Selanik Spor Kulübü Başkanı İsmet Tuğral tarafından Vali İlhami Aktaş’a forma hediye edildi.
Programa katılan Roman vatandaşlar ise gösterdiği yakın ilgi ve samimiyetten dolayı Vali İlhami Aktaş’a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.