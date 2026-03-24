Ziya Fırat’ın Dönemi İsmail Kahraman’ın Canlı Yayınında Anlatıldı

Gebze Gazetesi Kurucusu ve Devri Alem programının yapımcısı İsmail Kahraman, merhum Ziya Fırat’ın torunu Serhat Fırat ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdi.

Gebze Gazetesi Kurucusu ve Devri Alem programının yapımcısı İsmail Kahraman, merhum Ziya Fırat’ın torunu Serhat Fırat ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdi. Kahraman, canlı yayınında Serhat Fırat’a dedesi Ziya Fırat’ın Gebze’deki belediye başkanlığı dönemi ve dönemin şehre kattığı değerleri sordu.

Ziya Fırat, 1973-1977 yılları arasında Gebze Belediye Başkanlığı yaparak şehre önemli hizmetler sunmuş, ilçenin altyapısını güçlendirmiş ve sanayinin gelişimine katkı sağlamıştır. Canlı yayında, Ziya Fırat’ın hayatına dair özel anekdotların yanı sıra, o dönemde yapılan projeler ve şehirdeki izleri hakkında da kapsamlı bir sohbet gerçekleşti.

İŞTE İSMAİL KAHRAMAN'IN RÖPORTAJ SONRASI KALEME ALDIĞI O YAZI

ZİYA FIRAT’IN BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE (1973-1977) GEBZE BELEDİYESİ

Gebze Belediye Başkanlarından merhum Ziya Fırat’ın torunu Serhat Fırat, dedesi ile ilgili Gebze Gazetesi Canlı Yayını’nda bilgi veriyor.

Gebze siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan ve aslen Gebze Köseler Köyü’ne bağlı köklü Fırat ailesine mensup Ziya Fırat, 1973-1977 yılları arasında Adalet Partisi'nden belediye başkanlığına seçilmiştir. Ziya Fırat’ın torunu Serhat Fırat, Gebze Gazetesi canlı yayınında dedesi hakkında çok önemli bilgiler verdi.

Ziya Fırat’ın belediye başkanlığı döneminde Gebze'ye İstanbul Ömerli Barajı’ndan su getirilmiş, elektrik altyapısına büyük yatırımlar yapılmış, kanalizasyon ve yol yapımına önem verilmiş ve imar planı yapılmıştır. Merhum Başkan Ziya Fırat’ın torunu Ahmet Serhat Fırat ile Ziya Fırat’ın Gebze Osman Yılmaz Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret edip belgesel söyleşi yaparak Fatiha okuduk.

ZİYA FIRAT’IN BAŞKAN OLDUĞU 1973-1977 YILLARINDA GEBZE BELEDİYESİ HAKKINDA KOCAELİ ANSİKLOPEDİSİNDE YER ALAN ÖZET BİLGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kocaeli Ansiklopedisi’nde Ziya Fırat’ın başkan olarak görev yaptığı 1973-1977 yılları arasındaki Gebze belediye hizmetleri ile ilgili şu bilgilere yer verilmektedir:

ZİYA FIRAT DÖNEMİNDE GEBZE BELEDİYESİ

“1973 yılında Gebze nüfusu 43.000 kişiye ulaşmıştı. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, sanayi bölgesi olması, Gebze nüfusunun kısa zamanda beklenenin çok üzerinde artmasına neden olmuştu. Bu durum, beraberinde bir takım sosyal problemleri doğurmuştu. Önceki yıllarda kentin asilzadelerinden ya da beylerinden oluşan belediye başkanları, ortaya çıkan teknik, ekonomik ve sosyal problemler karşısında yetersiz kalmış ve halkın beklentilerine cevap veremez hâle gelmişti.

Nüfusun çok olmadığı zamanlarda dahi su sıkıntısı çeken Gebze, 1973 yılı itibarıyla inşaat, içme ve temizlik için kullanılan suların %60’ını arabalarla taşıyan su satıcılarından almaktaydı. Gebze’nin aydınlatma, konut, yol işleri kısmen çözülmüştü. Eskiden Gebze ile deniz arasında kalan bölge bozkırdı. 1973 yılı itibarıyla, eskiden bozkır olan bölgede 40’a yakın fabrika, bir kültür ve araştırma merkezi, muhtelif tavukçuluk ve küçükbaş hayvan yetiştirme tesisleri inşa edilmiş ve bu alanda boş yer kalmamıştı. Gebze hızla gelişiyordu. Öyle ki Gebze’nin sosyal alandaki gelişmesi, diğer ilçelere göre %80 daha fazlaydı, fakat sosyal problemlerin çözülme oranı daha düşüktü. Gebze Belediyesi, çevrenin sanayi bölgesi olması nedeniyle nüfus, sosyoekonomik ve sosyo-kültürel açıdan büyük bir gelişme göstermişti. Tüm bu gelişmeler paralelinde belediye teşkilatı ve kadrosunda da gelişmeler yaşanmıştı. 1973 yılında bir başkan, 3 teknik eleman, 6 zabıta, 3 muhasebe, 2 kâtip, 2 daktilo, 3 sağlık, 5 itfaiye, 10 temizlik ve elektrik, su ve otobüs işletmeleri personeli vardı. Belediye, 1965 yılından itibaren hizmet atılımı başlatmış, bu durum belediye bütçesine artış olarak yansımıştı. 1973 yılında yeterli bir elektrik şebekesi olan belediye, kullanma suyu için keson kuyu ve 20 metrelik kanal inşa edip şebekeye bağlamış ve 4 milyon liralık su tesisi ihalesi yapmıştı. Ulaşım hizmetleri için iki otobüs satın alan Gebze Belediyesi, otobüsleri halkın hizmetine sunmuştu. Belediye itfaiyesi 3 yangın söndürme ve bir motopomp aracına sahipti. İtfaiye personeli, 1 itfaiye amiri, 4 şoför, 1 tamirci, 4 itfaiye erinden oluşmaktaydı.

Eski imar planı yetersiz kalınca, 1970 yılında yeni bir imar planı yapılmıştı. 1973 yılında belediyenin mal varlığı olarak belediye binası, sinema, gazino, çay parkı, hamam, 1 dükkân, 1 ev ve terminal binası vardı.'' (Kaynak: Kocaeli Ansiklopedisi)

MERHUM BAŞKAN ZİYA FIRAT’IN TORUNU A. SERHAT FIRAT TARAFINDAN ZİYA FIRAT’IN ÖZGEÇMİŞİ VE GEBZE BELEDİYESİ HAKKINDA HAZIRLANAN GENEL BİLGİ

Merhum Ziya Fırat’ın torunu Ahmet Serhat Fırat tarafından hazırlanan “Kentsel Hizmetler ve Konut Politikası” dersine ait belediye inceleme ödevine, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü tarafından hazırlanan teze yer verilmiştir. Tezde Gebze Belediyesi tarihçesi, kuruluşundan bugüne kadar görev alan başkanlar ve 1973-1977 döneminde görev alan Ziya Fırat dönemi incelenmiştir. Tez, 2008 yılında tamamlanmıştır.



ZİYA FIRAT (1973-1977): KİMDİR

6 Mayıs 1922'de Gebze'nin Köseler Köyü’nde doğmuş, 1933 yılında Gebze’ye gelerek burada yaşamaya başlamıştır. İlk ve orta öğrenimini Gebze Eşrefbey İlkokulu’nda tamamlamıştır. 1950 yılında siyasete dönemin Adalet Partisi’nde başlamıştır. 1 Kasım 1963’te belediye meclis üyeliğine, 23 Aralık 1963’te belediye başkan vekilliğine ve encümen üyeliğine seçilmiştir. 1973 yılı belediye başkanlık seçimlerine adaylığını koyarak, 9 Aralık 1973’te Gebze Belediye Başkanı olarak görevine başlamıştır. Başkanlık yaptığı dönemde, Gebze’nin nüfusu 17.600’dür. Gebze o dönemler hızla gelişmekte ve nüfusu da hızla artmaktaydı. 1977 senesinde ise nüfus 40.000'e yaklaşmıştı.

Başkanlığa başladığı yıllarda belediyenin elinde iki adet eski otobüs, bir adet foseptik aracı, bir adet et nakil arabası ile dört adet çöp kamyonu bulunmaktaydı. Yangın arasözleri dahi çalışmamaktaydı. Eldeki imkanlar, Gebze’nin hızla artan nüfusuna cevap vermekte yetersiz kalıyordu. Ancak, plan, program, proje ve tasdik işleri, para durumu ve nihayet edilen işlerin yapım süreleri gibi zaman alıcı prosedürlere karşı geliştirilen modeller sayesinde Gebze’ye değerli hizmetler sunulmuştur.





İŞTE ZİYA FIRAT DÖNEMİ GEBZE'YE YAPILAN HİZMETLERİN TAMAMI:



