BAŞKAN BÜYÜKGÖZ, TARİHİ ÇARŞI HAMAMI RESTORASYONUNU YERİNDE İNCELEDİ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Çarşı Hamamı’nda incelemelerde bulundu. Teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükgöz, yürütülen restorasyonun planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.

Gebze Belediyesi tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden devralınan ve Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Tarihi Çarşı Hamamı’nda restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, yapıya sonradan eklenen ve özgün tarihi dokuya zarar veren unsurların kaldırılması, taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesi ve yapının aslına uygun şekilde korunması için yoğun mesai harcıyor.

Kubbeler, kemerler ve duvarlarda gerçekleştirilen onarım çalışmalarında, yapının tarihi kimliğini korumak amacıyla özgün malzemeye sadık kalınarak restorasyon uygulanıyor.

Başkan Büyükgöz: Bu Eseri Geleceğe Taşıyacağız

İncelemeler sırasında değerlendirmelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tarihi yapıların korunmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bir milletin geçmişi yoksa geleceği de yoktur. Milletler; tarihiyle, kültürüyle, örfüyle ve gelenekleriyle birlikte yaşar. Çarşı Hamamı’nı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden devralarak restorasyon çalışmalarını başlattık. 500 yılı aşkın süredir ayakta olan bu kıymetli eser, yeni bir anlayış ve yeni bir fonksiyonla yeniden Gebze halkının hizmetine sunulacak. Geçmişi yaşatmak, geleceğe ışık tutmak ve gelecek kuşaklara doğru bir miras bırakmak için bu tarihi yapıyı ayağa kaldırıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”

500 Yıllık Hamam Kültür Merkezi Olarak Hizmet Verecek

Soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve külhan bölümlerinden oluşan; kadın ve erkek bölümlerinin simetrik kurgusuyla klasik çifte hamam plan şemasını yansıtan Tarihi Çarşı Hamamı’nın restorasyonun tamamlanmasının ardından kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenleneceği bir merkez olarak Gebzelilerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Tamamlandığında tarihi kimliği korunmuş, fonksiyonel ve yaşayan bir kültür mekânı olarak ilçeye değer katması hedefleniyor.