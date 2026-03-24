BAŞKAN BÜYÜKGÖZ, TARİHİ ÇARŞI HAMAMI RESTORASYONUNU YERİNDE İNCELEDİ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Çarşı Hamamı’nda incelemelerde bulundu. Teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükgöz, yürütülen restorasyonun planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.

24 Mart 2026 Salı 16:10

 Sahada Titiz Restorasyon Çalışması

 

Gebze Belediyesi tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden devralınan ve Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Tarihi Çarşı Hamamı’nda restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, yapıya sonradan eklenen ve özgün tarihi dokuya zarar veren unsurların kaldırılması, taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesi ve yapının aslına uygun şekilde korunması için yoğun mesai harcıyor.

Kubbeler, kemerler ve duvarlarda gerçekleştirilen onarım çalışmalarında, yapının tarihi kimliğini korumak amacıyla özgün malzemeye sadık kalınarak restorasyon uygulanıyor.

 

Başkan Büyükgöz: Bu Eseri Geleceğe Taşıyacağız

İncelemeler sırasında değerlendirmelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tarihi yapıların korunmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bir milletin geçmişi yoksa geleceği de yoktur. Milletler; tarihiyle, kültürüyle, örfüyle ve gelenekleriyle birlikte yaşar. Çarşı Hamamı’nı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden devralarak restorasyon çalışmalarını başlattık. 500 yılı aşkın süredir ayakta olan bu kıymetli eser, yeni bir anlayış ve yeni bir fonksiyonla yeniden Gebze halkının hizmetine sunulacak. Geçmişi yaşatmak, geleceğe ışık tutmak ve gelecek kuşaklara doğru bir miras bırakmak için bu tarihi yapıyı ayağa kaldırıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”

 

500 Yıllık Hamam Kültür Merkezi Olarak Hizmet Verecek

 

Soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve külhan bölümlerinden oluşan; kadın ve erkek bölümlerinin simetrik kurgusuyla klasik çifte hamam plan şemasını yansıtan Tarihi Çarşı Hamamı’nın restorasyonun tamamlanmasının ardından kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenleneceği bir merkez olarak Gebzelilerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Tamamlandığında tarihi kimliği korunmuş, fonksiyonel ve yaşayan bir kültür mekânı olarak ilçeye değer katması hedefleniyor.

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Yeni Makine İkmal Atölyesi için ihale tamam Yeni Makine İkmal Atölyesi için ihale tamam
Başkan Büyükakın’a ziyaretçi akını Başkan Büyükakın’a ziyaretçi akını
Unutulmaz dizi müzikleri Gebze’de yankılanacak Unutulmaz dizi müzikleri Gebze’de yankılanacak
Dilovası'nda Yaşlılar Haftası etkinliği Dilovası'nda Yaşlılar Haftası etkinliği
Yangında evleri küle dönmüştü: Aktekin çiftinin sıcak yuvası yeniden kuruldu Yangında evleri küle dönmüştü: Aktekin çiftinin...
Yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binasına ulaşım kolaylaşıyor Yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binasına...
Yeni Makine İkmal Atölyesi için ihale tamam
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, araç filosunun bakım ve onarımının gerçekleştirildiği Makine İkmal...

Haberi Oku