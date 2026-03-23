Kocaeli’de Uyuşturucu Operasyonları: 7 Tutuklama

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kocaeli genelinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 16-22 Mart 2026 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, ticaretini ve sevkiyatını yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda 131 olay meydana geldi. Operasyonlarda 138 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 127’si serbest bırakılırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 kişi ise tutuklandı.

Yapılan operasyon ve uygulamalarda 107 gram amfetamin, 106 gram esrar, 81 gram metamfetamin, 74 gram sentetik kannabinoid, 41 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 14 gram eroin, 4 gram skank, 1 gram kokain ve 70 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 16-22 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda ise 9 ayrı olayda 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli 9 kişi hakkında serbest yargılanma kararı verildi.

Jandarma ekiplerinin operasyonlarında ise 5 gram esrar, 12 gram skunk, 5 gram kokain, 1 gram metamfetamin ve 5 adet sentetik ecza ele geçirildi.