Efeler Ligi’nde Normal Sezon Bitti: Gebze Belediyesi S.K Ligi 9. Sırada Tamamladı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Efeler Ligi’nde normal sezonun sonuna gelinirken, Gebze Belediyesi S.K ortaya koyduğu mücadeleci performansla dikkat çekti. Sezon boyunca güçlü rakiplere karşı önemli karşılaşmalar oynayan Gebze temsilcisi, sezon sonunda 10 galibiyet alarak 28 puan topladı ve ligi 9. sırada tamamlayarak puan tablosunda alt sıralardan uzak kalmayı başardı.

23 Mart 2026 Pazartesi 11:54

 Gebze Temsilcisi Sahada Karakter Koydu

Sezon boyunca genç ve mücadeleci kadrosuyla sahaya çıkan Gebze Belediyesi S.K, özellikle kritik haftalarda aldığı galibiyetlerle son maçlara kadar play-off şansını sürdürdü. 39 set kazanan Gebze ekibi, birçok karşılaşmada son ana kadar mücadeleyi bırakmayarak taraftarına heyecan yaşattı.

Puan tablosunda; play-off’a kalacak ekiplerin hemen arkasında yer alan Gebze Belediyesi S.K, ortaya koyduğu performansla gelecek sezon için de umut verdi. Teknik ekip ve oyuncuların uyumu, kulübün her geçen yıl daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu gösterirken, Gebze temsilcisinin önümüzdeki sezon üst sıralar için mücadele etmesi bekleniyor.

 

Ligin Genel Durumu

 

Ligde normal sezonun bitimiyle zirvede 23 galibiyet ve 67 puanla Ziraat Bankkart bulunuyor. Onu 57 puanla Halkbank ve 51 puanla Galatasaray takip ediyor. Üst sıralarda yer alan takımlar play-off mücadelesi için avantajlı konumda bulunuyor.

Ligin alt bölümünde ise Gaziantep Gençlik Spor, İBB Spor Kulübü ve Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor düşme hattından uzaklaşmak için mücadele etti. Sezonu son sırada tamamlayan Cizre Belediyespor ise ligden çekilmesi nedeniyle puan tablosunun altında kaldı.

 

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün “Sporcu Kent Gebze” Vizyonu

Voleybolda Efeler Ligi seviyesinde mücadele eden Gebze Belediyesi, ilçenin spor altyapısına yapılan yatırımların karşılığını almaya devam ediyor. Zorlu lig maratonunda gösterilen kararlı performans,  sezon boyunca ilçe takımlarını tribünden destekleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün “Sporcu Kent Gebze” vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

