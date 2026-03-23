Değerlendirme Toplantısı, Vali Aktaş Başkanlığında Yapıldı

Vali İlhami Aktaş başkanlığında, kamu hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi için Vali Yardımcıları ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Vali Yardımcıları; Ertuğ Şevket Aksoy, Abdul Rauf Ulusoy, Mustafa Ayhan, Nuri Özder, Mustafa Özkaynak, Aslan Avşarbey ve Olgun Öner hazır bulundu.



Vali Yardımcıları ile gerçekleştirilen toplantıda; kurumsal iş birliğinin, kurumsal iyileştirmelerin, performans ve kalite yönetimi ile kamuoyuyla ilişkilerin ön plana alınmasını ve vatandaşa sunulan hizmetlerin en kısa sürede ve kaliteli olması konuları görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması noktasında istişarelerde bulunuldu.