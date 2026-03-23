AK Parti Kocaeli’de Acı Kayıp: Tuba Şensoy Hayatını Kaybetti

Kocaeli

AK Partiİl Başkanı Şahin Talus, yayımladığı mesajda birlikte görev yaptıkları Tuba Şensoy’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek başsağlığı dileklerini iletti.

Talus mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İl Yönetiminde birlikte görev yaptığımız, İl İstişare Kurulu Üyemiz ve kıymetli dava arkadaşımız Tuba Şensoy’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

Tuba Şensoy’un cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Adem Yavuz Mezarlığı’na defnedilecek. Şensoy’un vefatı, AK Parti Kocaeli teşkilatı ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.