AK Parti Kocaeli’de Acı Kayıp: Tuba Şensoy Hayatını Kaybetti

AK Parti Kocaeli teşkilatı, İl İstişare Kurulu Üyesi Tuba Şensoy’un vefat haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Acı haberi, Şahin Talus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

AK Parti Kocaeli'de Acı Kayıp: Tuba Şensoy Hayatını Kaybetti

23 Mart 2026 Pazartesi 12:40

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, yayımladığı mesajda birlikte görev yaptıkları Tuba Şensoy’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek başsağlığı dileklerini iletti.

Talus mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İl Yönetiminde birlikte görev yaptığımız, İl İstişare Kurulu Üyemiz ve kıymetli dava arkadaşımız Tuba Şensoy’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

Tuba Şensoy’un cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Adem Yavuz Mezarlığı’na defnedilecek. Şensoy’un vefatı, AK Parti Kocaeli teşkilatı ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Yeni Makine İkmal Atölyesi için ihale tamam Yeni Makine İkmal Atölyesi için ihale tamam
Başkan Büyükakın’a ziyaretçi akını Başkan Büyükakın’a ziyaretçi akını
Unutulmaz dizi müzikleri Gebze’de yankılanacak Unutulmaz dizi müzikleri Gebze’de yankılanacak
Dilovası'nda Yaşlılar Haftası etkinliği Dilovası'nda Yaşlılar Haftası etkinliği
Yangında evleri küle dönmüştü: Aktekin çiftinin sıcak yuvası yeniden kuruldu Yangında evleri küle dönmüştü: Aktekin çiftinin...
Yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binasına ulaşım kolaylaşıyor Yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binasına...
Yeni Makine İkmal Atölyesi için ihale tamam
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, araç filosunun bakım ve onarımının gerçekleştirildiği Makine İkmal...

Haberi Oku