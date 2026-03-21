Başkan Büyükakın’dan barış ve huzur dileği

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bayram namazını İzmit’teki Tarihi Orhan Camii’nde kıldı. Cami çıkışı cemaat ile sohbet ederek kucaklaşan Başkan Büyükakın, tüm İslam aleminin, milletimizin ve hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Büyükakın şunları söyledi:

“GERÇEK BAYRAMLAR YAŞAYALIM”

“Rabbim İslam alemine gerçek bayramlar nasip etsin. Kardeşlerimizin barış ve huzur içinde yaşayacağı gerçek bayramlar, inşallah bu milletin evlatları aracılığı ile nasip olur. Zamanında bu milletin evlatları dünyaya barış, huzur ve kardeşlik götürdü. Onların olduğu yerlerde tüm din ve ırkların mensupları huzur içinde yaşadı. İnşallah yine bunu başarırız.”

“BAYRAM ACIYA DÖNMESİN” ÇAĞRISI

Ramazan Bayramı vesilesi ile yola çıkacaklara da seslenen Başkan Büyükakın, “Lütfen dikkatli olun. Ne kendiniz ne sevdikleriniz ne de başkaları için bayramı acıya döndürmeyin” çağrısında bulundu. Başkan Büyükakın sözlerinin sonunda bayramların paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çekerek, yetim ve yoksulların da unutulmamasını temenni etti.