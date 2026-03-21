banner1269
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın’dan barış ve huzur dileği

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bayram namazını Tarihi Orhan Camii’nde kıldı. Büyükakın bayramın İslam alemine huzur, mutluluk ve kardeşlik getirmesini temenni etti.

Başkan Büyükakın'dan barış ve huzur dileği

21 Mart 2026 Cumartesi 15:30

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bayram namazını İzmit’teki Tarihi Orhan Camii’nde kıldı. Cami çıkışı cemaat ile sohbet ederek kucaklaşan Başkan Büyükakın, tüm İslam aleminin, milletimizin ve hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Büyükakın şunları söyledi:

 

“GERÇEK BAYRAMLAR YAŞAYALIM”

“Rabbim İslam alemine gerçek bayramlar nasip etsin. Kardeşlerimizin barış ve huzur içinde yaşayacağı gerçek bayramlar, inşallah bu milletin evlatları aracılığı ile nasip olur. Zamanında bu milletin evlatları dünyaya barış, huzur ve kardeşlik götürdü. Onların olduğu yerlerde tüm din ve ırkların mensupları huzur içinde yaşadı. İnşallah yine bunu başarırız.”

 

“BAYRAM ACIYA DÖNMESİN” ÇAĞRISI

Ramazan Bayramı vesilesi ile yola çıkacaklara da seslenen Başkan Büyükakın, “Lütfen dikkatli olun. Ne kendiniz ne sevdikleriniz ne de başkaları için bayramı acıya döndürmeyin” çağrısında bulundu. Başkan Büyükakın sözlerinin sonunda bayramların paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çekerek, yetim ve yoksulların da unutulmamasını temenni etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

