Çelik ve Aktaş’tan İl Jandarma Komutanlığına Bayram Ziyareti

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ve Vali İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri bayram ziyaretleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Yardımcısı Çelik ve Vali Aktaş’a; Kocaeli AK Parti Milletvekili Veysal Tipioğlu, Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş eşlik etti.

Jandarma personeliyle bir süre sohbet eden Bakan Yardımcısı Çelik ve Vali Aktaş, vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan jandarma personelinin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.



