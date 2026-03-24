Kuzuyayla’da bayram ve kar sevinci bir arada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin doğa turizmine kazandırdığı önemli alanlardan biri olan Kuzuyayla, Ramazan Bayramı tatilinde yağan karla birlikte doğaseverlerin akınına uğradı. 3 günlük bayram tatili boyunca beyaz örtüyle kaplanan Kuzuyayla, hem kış manzarasını andıran görüntüsü hem de temiz havasıyla doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

BOL BOL ANI BİRİKTİRDİLER

Bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen doğaseverler, Kuzuyayla’nın eşsiz manzarasında yürüyüş yaparak ve karın keyfini çıkararak unutulmaz anlar yaşadı. Aileler çocuklarıyla birlikte kar topu oynarken, ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekerek bu nadir bahar karını ölümsüzleştirdi. Özellikle şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için Kuzuyayla, bayramın en çok tercih edilen rotalarından biri oldu.

KUZUYAYLA’DA EŞSİZ GÖRÜNTÜLER

Kar yağışıyla birlikte doğanın sessizliği ve huzuru daha da belirgin hale gelirken, bölgedeki yaban hayatı da kendini yeniden göstermeye başladı. Özellikle uzun süredir gözükmeyen geyiklerin, kar yağışı sonrası yeniden ortaya çıkması doğaseverlerin ilgisini çekti. Doğal yaşam alanlarında özgürce dolaşan geyikler, Kuzuyayla’ya ayrı bir güzellik kattı, doğaseverlere eşsiz görüntüler sundu.

KAR, BAYRAM SEVİNCİNİ İKİYE KATLADI

Bayram tatili süresince etkili olan kar yağışıyla birlikte Kuzuyayla’da kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı. Bayram boyunca yoğun ilgi gören Kuzuyayla, doğa ile baş başa kalmak isteyenler için hem huzurlu hem de görsel şölen sunan bir adres olarak öne çıkmaya devam etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin doğa turizmine kazandırdığı önemli alanlardan biri olan Kuzuyayla, dört mevsim sunduğu farklı güzelliklerle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

GEYİKLER BAYRAM SÜRPRİZİ OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Samanlı Dağları Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi” kapsamında Ormanya’da yetiştirilen ve Kuzuyayla’da salınan kızıl geyikler, kar yağışıyla birlikte yeniden görülmeye başladı. Doğal yaşam alanlarında özgürce dolaşan geyikler, kar manzarasıyla oluşturdukları eşsiz görüntülerle ziyaretçilerin ilgisini çekti. Kızıl geyiklerin yeniden gözlemlenmesi, bölgedeki ekolojik dengenin güçlendiğini gösterirken, doğaseverlerin de nadir karşılaşılan bu anlara tanıklık etmesi Kuzuyayla deneyimlerini unutulmaz hale getirdi.