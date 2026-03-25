Gebze Belediyesi tarafından Osmanlı döneminden günümüze ulaşan 500 yıllık Tarihi Çarşı Hamamı'nda başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden devralınan ve klasik "çifte hamam" plan şemasına sahip olan yapıda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, teknik ekipten bilgi aldı.
Gebze'de 5 asırlık tarihi hamam restorasyonla ayağa kaldırılıyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Osmanlı mimarisinin örneklerinden olan 500 yıllık Tarihi Çarşı Hamamı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yapının özgün dokusu korunurken, taşıyıcı sistemler güçlendirilerek eser gelecek kuşaklara aktarılıyor.
