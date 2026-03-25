KÜLTÜR VE SANAT:
Gebze'de 5 asırlık tarihi hamam restorasyonla ayağa kaldırılıyor

25 Mart 2026 Çarşamba 13:28

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Osmanlı mimarisinin örneklerinden olan 500 yıllık Tarihi Çarşı Hamamı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yapının özgün dokusu korunurken, taşıyıcı sistemler güçlendirilerek eser gelecek kuşaklara aktarılıyor.   

Gebze Belediyesi tarafından Osmanlı döneminden günümüze ulaşan 500 yıllık Tarihi Çarşı Hamamı'nda başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden devralınan ve klasik "çifte hamam" plan şemasına sahip olan yapıda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, teknik ekipten bilgi aldı. 

Restorasyon kapsamında ekipler, tarihi yapının aslına uygun korunması için yoğun mesai harcıyor. Yapıya zamanla eklenen ve özgün mimari dokuya zarar veren niteliksiz unsurlar kaldırılırken, yapının taşıyıcı sistemleri güçlendiriliyor. 

Kubbeler, kemerler ve duvarlardaki onarımlarda, yapının tarihi kimliğini korumak amacıyla özgün malzemeye sadık kalınarak müdahale ediliyor. Kadın ve erkek bölümlerinin simetrik kurgusunu yansıtan; soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve külhan kısımlarından oluşan tarihi mekan, restorasyonun ardından işlevsel hale getirilecek. 


 

