Gebze'de 5 asırlık tarihi hamam restorasyonla ayağa kaldırılıyor



Gebze Belediyesi tarafından Osmanlı döneminden günümüze ulaşan 500 yıllık Tarihi Çarşı Hamamı'nda başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden devralınan ve klasik "çifte hamam" plan şemasına sahip olan yapıda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, teknik ekipten bilgi aldı.

Restorasyon kapsamında ekipler, tarihi yapının aslına uygun korunması için yoğun mesai harcıyor. Yapıya zamanla eklenen ve özgün mimari dokuya zarar veren niteliksiz unsurlar kaldırılırken, yapının taşıyıcı sistemleri güçlendiriliyor.











Kubbeler, kemerler ve duvarlardaki onarımlarda, yapının tarihi kimliğini korumak amacıyla özgün malzemeye sadık kalınarak müdahale ediliyor. Kadın ve erkek bölümlerinin simetrik kurgusunu yansıtan; soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve külhan kısımlarından oluşan tarihi mekan, restorasyonun ardından işlevsel hale getirilecek.

