Çayırova'da yeşil alanlarda revizyon mesaisi

Çayırova'da park ve mesire alanlarında yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki parklar modernize edilirken mesire alanına yeni sosyal donatılar kazandırılıyor.
Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinden gelen talepler ve planlanan program dahilinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sosyal donatı alanlarında yenileme çalışması yürütüyor.
Çalışmalar kapsamında Yeşil Vadi Parkı'nda zemin düzenleme ve çim serim işlemleri tamamlandı. Parkın, oyun ve oturma gruplarının montajının ardından kullanıma açılması planlanıyor.
Öte yandan, Şehit Polis Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı'nda ise vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda inşa edilen mescit ve tuvalet binasının kaba inşaatı tamamlandı.
Belediye yetkilileri, ilçedeki sosyal yaşam alanlarının modernizasyonu ve çevre düzenleme çalışmalarının belirlenen program dahilinde sürdürüleceğini bildirdi.