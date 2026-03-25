Sahiller Mavi Takım ile nefes alıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Mavi Takım ekipleri, Plajyolu Sahili’nde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasıyla büyük boyda 50 poşet atığı toplayarak çöplerin İzmit Körfezi’ne ulaşmasını önledi. Ekiplerin çalışması, kıyıların korunmasına ve çevre bilincinin güçlenmesine önemli katkı sağladı.





İZMİT KÖRFEZİ İÇİN ÖRNEK ÇEVRE MÜCADELESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sahillerin temizliği ve deniz ekosisteminin korunması adına örnek bir girişim ile hayata geçirilen Mavi Takım ekipleri, çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. İzmit Körfezi’nde deniz canlılarının yaşam alanlarının korunması için önemli rol oynayan Mavi Takım ekipleri, sahillerde çöpleri titizlikle topluyor ve atıkların denize ulaşmasını önlüyor.



PLAJYOLU SAHİLİ’NDE ÇEVRE İÇİN ORTAK ÇALIŞMA

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, İzmit Plajyolu Sahili’nde hem kıyı temizliği yapmak hem de çevre farkındalığını artırmak amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaya Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem, Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürü Yüksel Demircan ve Mavi Takım ekipleri katıldı. Sahil boyunca yapılan tarama sonucunda 50 çöp poşeti dolusu atık toplandı.



2022’DEN BU YANA 85 TONU AŞAN ATIK TOPLANDI





Mavi Takım ekipleri, 2022 yılında faaliyete başlamasından bu yana kıyı temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında bugüne kadar denizlerden tam 85.125 kilogram atık toplandı. 2025 yılı içinde ise ekipler, 12.147 kilogramı geri dönüştürülebilir olmak üzere toplam 16.735 kilogram atığı temizledi. Toplanan atıklar, sıfır atık prensibine uygun olarak geri kazanım tesislerine gönderilerek ekonomiye kazandırılırken, geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar ise çevreye zarar vermeyecek şekilde düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi.





