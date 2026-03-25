Unutulmaz dizi müzikleri Gebze’de yankılanacak



Orkestrayı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çello Eğitmeni ve aynı zamanda Oda Orkestrası’nın şefi olan Engin Şen yönetecek. Nilay Öncüloğlu ise Oda Orkestrası’na solist olarak eşlik edecek.





HER ANLAMDA KENTİN ORKESTRASI



Bilindiği gibi Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası üyeleri açısından önemli ve son derece anlamlı bir yapıya sahip. Orkestrada Büyükşehir Belediyesi müzik eğitmenlerinin yanı sıra konservatuvar öğrencileri ve mezunları yer alıyor. Tüm Oda Orkestrası üyelerinin hayatlarının bir döneminde Kocaeli’de yaşamış olmaları ise ortak özellikleri arasında bulunuyor.





ODA ORKESTRASI ÜYELERİ



Gebze’de 26 Mart Perşembe günü saat 20.00’de düzenlenecek konserde de Oda Orkestrası’nın yetenekli üyeleri, şef Engin Şen yönetiminde görev alacak. Bu kapsamda 1. kemanda Oğuz Yaşar Özzeren, Yağmur Çınar, Musab Çağrı Öztürk, Faruk Çetin, 2.kemanda Engin Yaşar, Yeşim Uzunhasanoğlu, Ekin Hanım Duvarcı, Simay Terzioğlu, viyaloda Özge Aysu, Ahmet Efe Küçük, Hilal Örnek, flütte Ekim Türkü Özdemir, viyolonselde İsmail Hakkı Gayretli, Enes Bakır, Zeynep Deveci, Yeşim Madanoğlu, Gizem Yaşar, klarnette Zeynep Sarıtaş, Çınar Deniz Özbek, bağlamada Hüseyin Mert Gönen, piyanoda Deniz Arslan, bas gitarda Ulaş Özturan, elektro gitarda Egemen Anıl Kanca, davulda ise Erdem Güven seyirciyle buluşacak.



