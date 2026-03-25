banner1292
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Unutulmaz dizi müzikleri Gebze’de yankılanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası, dinleyicisinden gelen yoğun istek üzerine “Toygar Işıklı Dizi Müzikleri” konserini Gebze’de düzenleyecek.

Unutulmaz dizi müzikleri Gebze'de yankılanacak

25 Mart 2026 Çarşamba 15:05

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası, dinleyicisinden gelen yoğun istek üzerine “Toygar Işıklı Dizi Müzikleri” konserini Gebze’de düzenleyecek.

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nin ev sahipliğindeki konser, 26 Mart Perşembe akşamı (yarın) saat 20.00’de gerçekleştirecek.

AŞK-I MEMNU SENFONİK ORTAMDA

Dizi müziklerinin efsane ismi Toygar Işıklı’nın hafızalara yer etmiş besteleri Oda Orkestrası tarafından seslendirilecek. Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören “Aşk-ı Memnu”, “Yaprak Dökümü”, “Ezel”, “Dudaktan Kalbe”, “Sen Eşittir Ben”, “Hayat Gibi”, “Kara Sevda” ve “İçerde” dizilerinin müzikleri senfonik ortamda yorumlanacak.

ENGİN ŞEN YÖNETİMİNDEKİ ODA ORKESTRASI

Orkestrayı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çello Eğitmeni ve aynı zamanda Oda Orkestrası’nın şefi olan Engin Şen yönetecek. Nilay Öncüloğlu ise Oda Orkestrası’na solist olarak eşlik edecek.

HER ANLAMDA KENTİN ORKESTRASI

Bilindiği gibi Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası üyeleri açısından önemli ve son derece anlamlı bir yapıya sahip. Orkestrada Büyükşehir Belediyesi müzik eğitmenlerinin yanı sıra konservatuvar öğrencileri ve mezunları yer alıyor. Tüm Oda Orkestrası üyelerinin hayatlarının bir döneminde Kocaeli’de yaşamış olmaları ise ortak özellikleri arasında bulunuyor.

ODA ORKESTRASI ÜYELERİ

Gebze’de 26 Mart Perşembe günü saat 20.00’de düzenlenecek konserde de Oda Orkestrası’nın yetenekli üyeleri, şef Engin Şen yönetiminde görev alacak. Bu kapsamda 1. kemanda Oğuz Yaşar Özzeren, Yağmur Çınar, Musab Çağrı Öztürk, Faruk Çetin, 2.kemanda Engin Yaşar, Yeşim Uzunhasanoğlu, Ekin Hanım Duvarcı, Simay Terzioğlu, viyaloda Özge Aysu, Ahmet Efe Küçük, Hilal Örnek, flütte Ekim Türkü Özdemir, viyolonselde İsmail Hakkı Gayretli, Enes Bakır, Zeynep Deveci, Yeşim Madanoğlu, Gizem Yaşar, klarnette Zeynep Sarıtaş, Çınar Deniz Özbek, bağlamada Hüseyin Mert Gönen, piyanoda Deniz Arslan, bas gitarda Ulaş Özturan, elektro gitarda Egemen Anıl Kanca, davulda ise Erdem Güven seyirciyle buluşacak.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

