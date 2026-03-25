Büyükşehir’den yoğun asfalt mesaisi

Kocaeli’de yol bakım ve asfalt çalışmaları gece de devam ediyor

25 Mart 2026 Çarşamba 15:37

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yenileme ve asfalt serimi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Altyapısı tamamlanan cadde, sokak ve bulvarlarda başlatılan asfalt çalışmaları hem yollarda konforu artırmayı hem de trafik güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

17 AĞUSTOS BULVARI YENİLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan yeni yollar açarken diğer yandan mevcut yolları iyileştirme çalışmaları kapsamında yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi’nde bulunan 17 Ağustos Bulvarı’nda asfalt yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından yürütülen asfalt serimi çalışmaları, trafik akışını aksatmamak amacıyla gece saatlerinden sabaha kadar titizlikle sürdürülüyor.


 

BÜYÜKŞEHİR YOĞUN TEMPODA ÇALIŞIYOR

Büyükşehir ekipleri, yolların dayanıklılığını artırmak ve sürücüler ile yayalar için daha güvenli bir ulaşım sağlamak amacıyla yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. Altyapısı tamamlanan cadde ve bulvarlarda gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarıyla kent genelindeki yollar daha sağlam hale getirilirken, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunuluyor.


