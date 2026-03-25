Büyükşehir’den yoğun asfalt mesaisi

17 AĞUSTOS BULVARI YENİLENİYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan yeni yollar açarken diğer yandan mevcut yolları iyileştirme çalışmaları kapsamında yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi’nde bulunan 17 Ağustos Bulvarı’nda asfalt yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından yürütülen asfalt serimi çalışmaları, trafik akışını aksatmamak amacıyla gece saatlerinden sabaha kadar titizlikle sürdürülüyor.
BÜYÜKŞEHİR YOĞUN TEMPODA ÇALIŞIYOR
Büyükşehir ekipleri, yolların dayanıklılığını artırmak ve sürücüler ile yayalar için daha güvenli bir ulaşım sağlamak amacıyla yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. Altyapısı tamamlanan cadde ve bulvarlarda gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarıyla kent genelindeki yollar daha sağlam hale getirilirken, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunuluyor.