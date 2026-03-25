Başkan Büyükakın’a ziyaretçi akını

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, iş dünyasından hemşeri derneklerine ve meslek odalarına kadar çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisini makamında ağırladı. Başkan Büyükakın, STK’lar ile yoğun ilişki içinde olmaya devam edeceklerini söyledi.





BAŞKAN'A KONUK OLDULAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın makamı boş kalmıyor. Ramazan Ayı’nı ve bayramı son derece yoğun geçiren Başkan Büyükakın, bayram sonrası ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti. Kocaeli Manav Kültürü Dernekleri Federasyon Başkanı ve federasyon yönetimi, Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu Öğrencisi Hasan Keleş ile MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İzzet Tanrıkulu ile beraberindeki heyet, Başkan Büyükakın’a konuk oldu.









TANIŞMA ZİYARETLERİ

Başkan Büyükakın, Kocaeli Niğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cumali Bozok ve yeni yönetimini de makamında ağırladı. Ayrıca, kısa süre önce kongrelerini gerçekleştiren İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Çiğdem Gündoğan ve Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi’nin yeni Başkanı Gülşah Toprak Poyraz da Başkan Büyükakın’a ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Büyükakın, dernek ve odaların yeni yönetimleri ile tanıştı, çalışmalarında başarılar diledi.



“STK’LAR BU KENT İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehrin gelişimi açısından sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının görüş ve önerilerini her zaman önemsediklerini vurgulayarak, “STK’larımızın kent yararına yaptığı faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz. STK’larımız ile yoğun ilişki halinde olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükakın, ziyarette çalışmaları hakkında sivil toplum kuruluşları temsilcilerine bilgi aktardı.









