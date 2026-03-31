Kocaeli'deki kavgada 17 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, 29 Mart'ta Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan markette B.Ö. (18) ile Deniz Bilmez (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, market dışına taşarak kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ö. bıçakla Deniz Bilmez'i göğsünden ağır şekilde yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.





Olayın ardından kaçan şüpheli B.Ö., polis ekipleri tarafından İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. B.Ö., tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





17 yaşındaki Bilmez'in cenazesi bugün Yukarı Hereke'de kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.