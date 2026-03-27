Melisa Avcı, hayallerini Büyükşehir’le gerçekleştirdi

18 yaşında

Liseden mezun olduktan sonra Moda Akademisi'nin yetenek sınavlarına girerek almaya başlayan Avcı, kısa sürede dikkat çeken bir gelişim gösterdi.

NABA’YA UZANAN BAŞARI HİKÂYESİ





Aldığı nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmasıyla yurt dışı hedeflerini gerçeğe dönüştüren genç tasarımcı, İtalya’da eğitim almak için başvurduğu dört okuldan üçünün burslu kabulünü aldı. Bu önemli başarıyı taçlandıran gelişme ise NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) Üniversitesi’nden hem kabul hem de burs kazanması oldu.





“MODA AKADEMİSİ HAYALLERİMİ GERCEKLEŞTİRDİ”





Melisa Avcı, başarısında lisede aldığı yabancı dil eğitiminin yanı sıra Moda Akademisi’nde edindiği donanımın büyük payı olduğunu vurguladı. Akademide verilen uygulamalı eğitimler, koleksiyon hazırlama süreçleri ve sektör odaklı yaklaşımın kendisini bir adım öne taşıdığını belirten Avcı, “Moda Akademisi sayesinde hayallerim gerçek oldu. Artık hedefim, modaya yön veren bir tasarımcı olmak” ifadelerini kullandı.



MODA DÜNYASINA YENİ BİR SOLUK





Moda Akademisi sektöre donanımlı bireyler kazandırmayı amaçlayarak, genç yetenekleri global moda dünyasına hazırlamaya devam ediyor. Akademi kapsamında eğitim alan geleceğin modacıları, mezuniyet sonrasında sergilediği birbirinden güzel eserlerle almış oldukları eğitimin hakkını vermiş oluyor.



DOĞRU EĞİTİM GÜÇLÜ GELECEK





Melisa Avcı’nın hikâyesi, doğru eğitim ve kararlılıkla hayallerin sınır tanımadığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Genç tasarımcı şimdi, moda dünyasının kalbi sayılan İtalya’da eğitim alarak kariyerine uluslararası bir yön vermeye hazırlanıyor.





