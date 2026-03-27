Gençler Sordu, Başkan Kocaman Yanıtladı

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, ilçedeki gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. "Gençlik Buluşmaları" kapsamında son durağı Yıldız Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan Başkan Kocaman, öğrencilerle samimi bir söyleşi gerçekleştirdi.

Gençlerin Sorularını Yanıtladı





Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Kocaman, belediyenin gençlik projelerinden spor yatırımlarına, kariyer planlamasından ilçenin geleceğine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Gençlerin merak ettiği soruları tek tek yanıtlayan başkan Kocaman, tecrübelerini paylaşarak öğrencilere gelecek hedefleri konusunda tavsiyelerde bulundu.







Başkan Kocaman "Sizlerin Fikirleri Bizim İçin Kıymetli"

Eğitime verilen önemin Kartepe’nin önceliği olduğunu vurgulayan Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman " Sizlerin fikirleri bizim için kıymetli, Sizlerle bir araya gelmek, enerjinizden güç almak bizler için çok değerli. Meslek seçimi sadece bir iş değil, ömür boyu sürecek bir tercihtir. Popüler olanı değil, severek yapacağınız işleri seçmelisiniz” dedi. Meslek liselerinin kritik önem taşıdığını vurgulayarak, öğrencilerin bu alanlarda kendilerini donanımlı hale getirmelerini tavsiye etti. Dünyanın hızla dijitalleştiğini hatırlatarak, gençlerin hangi branşta olurlarsa olsunlar teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini ifade etti.

Hatıra Fotoğrafı ile Son Buldu

Sıcak ve interaktif bir ortamda geçen buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. Başkan Kocaman, söyleşi sonrası okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelerek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin sonrasında konuşan Yıldız Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cevdet Ofluoğlu, Başkan Kocaman’ı okullarında ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ofluoğlu, belediyenin eğitime ve gençlere verdiği desteğin okul yönetimi ve öğrenciler tarafından takdirle karşılandığını belirterek teşekkürlerini sundu.





