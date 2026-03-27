OLAB Beauty’den Anlamlı Sosyal Sorumluluk Projesi
Kocaeli’de faaliyet gösteren OLAB Beauty, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla örnek bir projeye imza attı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gonca Engelsiz Yaşam Birimi iş birliğiyle gerçekleştirilen program kapsamında, özel gereksinimli bireyler OLAB Güzellik Merkezinde misafir edildi.
Etkinlik boyunca misafirlere çeşitli ikramlıklar sunulurken, günün sonunda sürpriz hediyeler de takdim edildi. Bu jestler, katılımcıların mutluluğunu daha da artırarak etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Özlem Gözütok yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların sadece bir etkinlik olmanın ötesinde, toplumsal bilinç oluşturma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Amacımız, özel gereksinimli kardeşlerimizin kendilerini daha güvenli ve daha anlamlı hissetmelerine katkı sağlamak, toplum nezdinde daha fazla yer bulmalarına dikkat çekmektir” ifadelerini kullandı.