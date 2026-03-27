OLAB Beauty’den Anlamlı Sosyal Sorumluluk Projesi

İşletme Sahibi Özlem Gözütok

’un ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, özel bireylerin sosyal hayata daha aktif katılım sağlamaları, kendilerini daha güvende ve değerli hissetmeleri hedeflendi. Katılımcılar gün boyunca hem keyifli vakit geçirdi hem de farklı deneyimler yaşama fırsatı buldu.



Etkinlik boyunca misafirlere çeşitli ikramlıklar sunulurken, günün sonunda sürpriz hediyeler de takdim edildi. Bu jestler, katılımcıların mutluluğunu daha da artırarak etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Özlem Gözütok yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların sadece bir etkinlik olmanın ötesinde, toplumsal bilinç oluşturma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Amacımız, özel gereksinimli kardeşlerimizin kendilerini daha güvenli ve daha anlamlı hissetmelerine katkı sağlamak, toplum nezdinde daha fazla yer bulmalarına dikkat çekmektir” ifadelerini kullandı.





Program boyunca samimi ve sıcak anlar yaşanırken, katılımcıların mutluluğu gözlerden kaçmadı. Etkinlik, hem misafirler hem de ev sahipleri açısından unutulmaz bir deneyim olarak hafızalarda yer etti.