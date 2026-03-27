banner1292
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

OLAB Beauty’den Anlamlı Sosyal Sorumluluk Projesi

Kocaeli’de faaliyet gösteren OLAB Beauty, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla örnek bir projeye imza attı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gonca Engelsiz Yaşam Birimi iş birliğiyle gerçekleştirilen program kapsamında, özel gereksinimli bireyler OLAB Güzellik Merkezinde misafir edildi.

27 Mart 2026 Cuma 19:38

İşletme Sahibi Özlem Gözütok’un ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, özel bireylerin sosyal hayata daha aktif katılım sağlamaları, kendilerini daha güvende ve değerli hissetmeleri hedeflendi. Katılımcılar gün boyunca hem keyifli vakit geçirdi hem de farklı deneyimler yaşama fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca misafirlere çeşitli ikramlıklar sunulurken, günün sonunda sürpriz hediyeler de takdim edildi. Bu jestler, katılımcıların mutluluğunu daha da artırarak etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Özlem Gözütok yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların sadece bir etkinlik olmanın ötesinde, toplumsal bilinç oluşturma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Amacımız, özel gereksinimli kardeşlerimizin kendilerini daha güvenli ve daha anlamlı hissetmelerine katkı sağlamak, toplum nezdinde daha fazla yer bulmalarına dikkat çekmektir” ifadelerini kullandı.
Program boyunca samimi ve sıcak anlar yaşanırken, katılımcıların mutluluğu gözlerden kaçmadı. Etkinlik, hem misafirler hem de ev sahipleri açısından unutulmaz bir deneyim olarak hafızalarda yer etti. 

Toplumsal dayanışmanın ve kapsayıcılığın önemine dikkat çeken bu anlamlı buluşma, benzer projelerin artması adına da ilham verici bir örnek oldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

