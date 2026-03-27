Büyükşehir kütüphaneleri 2 yılda 69 bin üye kazandı

Kültür, sanat ve edebiyata verdiği önemi somut yatırımlarla güçlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özellikle 2024 yılından itibaren açılan yeni nesil kütüphaneleri güçlü bir kültür şehrine dönüştürüyor. 2 yılda 69 bin üye kazanan Büyükşehir kütüphaneleri, zengin yayın ağıyla bilgiye erişimi destekliyor.

KÜTÜPHANELER GENÇLERİN ADRESİ OLDU





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılında hayata geçirdiği 9 yeni nesil kütüphane klasik bir okuma alanının çok ötesine geçiyor. Isıtmalı, sessiz ve konforlu çalışma alanlarıyla özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin vazgeçilmez adresi haline gelen bu merkezler; ücretsiz internet, bilgisayar erişimi ve zengin kaynaklarıyla gençlerin akademik yolculuklarına destek oluyor. Kütüphanelerin 69 bin 91 üyesi bulunurken, her gün binlerce kişi bu alanlardan aktif olarak yararlanıyor.

117 BİN KİTAPLIK DEV KÜLTÜR HAZİNESİ





Kocaeli genelindeki 10 kütüphanede toplam 117 bin 742 kitap okuyucularla buluşuyor. Basılı eserlerin yanı sıra dijital kaynaklarla da desteklenen koleksiyonlarla tüm kütüphanelerde kullanıcıların erişimine açık 29 bin elektronik kitap ile her yaş grubuna hitap eden geniş bir içerik sunuluyor. Kütüphaneler yalnızca kitap ödünç alınan yerler değil, aynı zamanda bilgiye erişimin kolaylaştırıldığı, düzenli ve sistemli bir öğrenme ortamı sunan merkezler olarak dikkat çekiyor.







7 İLÇEDE YÜKSELEN MODERN KÜTÜPHANELER





2024’ten bu yana İzmit, Çayırova, Darıca, Derince, Gebze, Gölcük ve Dilovası başta olmak üzere birçok ilçede açılan kütüphaneler, vatandaşların kolay ulaşabileceği noktalarda konumlandırıldı. Öne çıkan bazı merkezler arasında Darıca Millet Kütüphanesi 20 binden fazla kitabı ve 300 kişilik kapasitesiyle dikkat çekerken, SEKA Kütüphanesi 23 bini aşkın kitap koleksiyonuyla öne çıkıyor. Alev Alatlı Kütüphanesi 500 kişilik kapasitesiyle kentin en büyüklerinden biri olurken, İzmit Millet Kütüphanesi ise 7 gün 24 saat açık hizmet modeliyle fark yaratıyor.

SADECE KÜTÜPHANE DEĞİL, YAŞAM ALANI





Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılından itibaren kentin neredeyse tüm ilçelerine kazandırdığı 9 kütüphane bugün vatandaşların sadece okuma yapmak ya da ders çalışmak için geldikleri bir alan değil, aynı zamanda bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Yeni nesil kütüphaneler; çok amaçlı salonları, workshop ve atölye alanları, kafeteryalar, toplantı odaları, çocuk kütüphaneleri gibi donatılarıyla adeta birer yaşam merkezine dönüşüyor. Modern mobilyalar ve akıllı kütüphane sistemleriyle desteklenen bu yapılar, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

ATÖLYELER, SÖYLEŞİLER VE İLHAM VEREN BULUŞMALAR





Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü çatısı altında hizmet vermeye başlayan kütüphanelerde bugüne kadar toplam 5 bin 123 program gerçekleştirilirken, programlara katılım sağlayan kişi sayısı ve kütüphane ziyaretçi sayısı toplamda 755 bin 138’e ulaştı. Bu kapsamda yıl boyunca kitap söyleşileri ve yazar buluşmaları, gençler için farkındalık eğitimleri, sınav sürecine destek programları, çocuklara yönelik masal ve yaratıcı okuma atölyeleri düzenleniyor. Gençler, alanında uzman isimlerle bir araya gelerek hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.





KOCAELİ’DE KİTAP KÜLTÜRÜ GÜÇLENİYOR





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kitap fuarları ve edebiyat etkinlikleriyle desteklenen bu kütüphane yatırımları, kentte okuma alışkanlığını gözle görülür şekilde artırıyor. Her geçen yıl artan kütüphane sayısı, büyüyen koleksiyonlar ve zenginleşen etkinlik içerikleriyle Kocaeli, Türkiye’de kültür ve edebiyat alanında örnek gösterilen şehirlerden biri olma yolunda hızla ilerliyor.