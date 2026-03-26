UKOME’den “Karavan Park Yasağı” kararına onay

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla Kocaeli genelinde belirlenen karavan otoparkları dışında kalan alanlarda “Karavan Park Yasağı” uygulamasının yürürlüğe girmesine karar verildi.

26 Mart 2026 Perşembe 18:59

KARAVAN PARKLARINA YENİ DÜZENLEME

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2026 yılının 2. toplantısını Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı’nın başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kocaeli’de şehir içi ulaşım ve düzenlemeler açısından önemli kararların alındığı UKOME toplantısında, karavan parklarına yönelik yeni uygulama öne çıkan maddeler arasında yer aldı.

  

KARAVAN PARK KARARI UKOME’DE ONAYLANDI

UKOME kararı ile Kocaeli genelinde ücretsiz otoparklar, yeşil alanlar ile cadde ve sokaklara gelişi güzel park edilen karavanlardan kaynaklanan trafik ve asayiş sorunlarının önlenmesi amacıyla, belirlenen karavan otoparkları dışında kalan alanlarda “Karavan Park Yasağı” uygulamasının hayata geçirilmesine karar verildi. Buna göre yeni düzenleme 1 Nisan Çarşamba günü itibarıyla resmen yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra yasak kapsamındaki alanlara park edilen karavanlar emniyet ekipleri, il ve ilçe zabıta personelleri tarafından çekilecek.

 

TRAFİK VE ULAŞIMDA YENİ UYGULAMALAR

Toplantıda ayrıca trafik güvenliğini artırmak amacıyla bazı cadde ve sokaklarda ağır vasıta araçlara yönelik güzergâh kısıtlamaları ve yön düzenlemeleri yapılması kararlaştırılırken, Büyükşehir tarafından işletilen deniz ulaşım hatlarında da güncellemeye gidildi. Ayrıca kent genelinde artan motosiklet ve motokurye kullanımıyla birlikte düzensiz parkların önüne geçmek için yaya yolları ve trafiği aksatan alanlarda özel motosiklet park yerleri oluşturulmasına karar verildi. İkiz (korsan) plakalarda arttırılan tedbirler kapsamında ise mükerrer plaka kaydı bulunan tahditli (P) servis araçlarında, gerçek araç ile mükerrer(ikiz) plakalı aracın sahibinin aynı kişiler olması halinde mevcut “Umum Servis Çalışma Ruhsatı’nın” 1 yıl iptal edilmesine karar verildi.
