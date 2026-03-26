Şehit Ergün Köncü'nün anısına park ve anıt inşa ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan Şehit Ergün Köncü Caddesi'ni baştan aşağı yeniliyor. Çalışmalar kapsamında 1994 yılında Şırnak'ta şehit düşen Piyade Er Ergün Köncü'nün adını yaşatmak için caddeye özel bir park ve anıt inşa ediliyor.