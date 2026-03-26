GENEL:
Şehit Ergün Köncü'nün anısına park ve anıt inşa ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan Şehit Ergün Köncü Caddesi'ni baştan aşağı yeniliyor. Çalışmalar kapsamında 1994 yılında Şırnak'ta şehit düşen Piyade Er Ergün Köncü'nün adını yaşatmak için caddeye özel bir park ve anıt inşa ediliyor.

26 Mart 2026 Perşembe 19:45

Şırnak'ta 1994 yılında şehit olan Piyade Er Ergün Köncü'nün adını taşıyan Yahyakaptan Mahallesi'ndeki caddede, Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım ile Park ve Bahçeler daire başkanlıklarınca yürütülen yenileme çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında caddede şehidin anısını gelecek nesillere aktarmak amacıyla bir park ve anıt inşa ediliyor. 
   
Caddeye 5 bin ton asfalt serilecek 

Kapsamlı yenileme çalışmaları çerçevesinde 850 metre uzunluğundaki caddeye toplam 5 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilecek. İlk etapta binder asfalt serimi tamamlanan yolda, ilerleyen günlerde son kat aşınma asfaltı uygulanacak. Ayrıca caddeye 37 dekoratif aydınlatma direğinin montajı yapıldı. 

Bölgenin enerji ve iletişim altyapısını güçlendirmek amacıyla da 1600 kVA kapasiteli yeni trafo binası inşa edilerek, modüler hücreli sistem devreye alındı. Çalışmalar kapsamında caddeye 2 bin metre fiber optik kablo döşendi. 


