Mart Ayı Meclis Toplantısında Dijital Dönüşüm, Küresel Gelişmeler ve Kalkınma Gündemi

Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Ticaret Odası’nın Dijital Olgunluk Değerlendirmesi (Digital Maturity Index) yaptıran ilk oda olduğunu açıkladı. Üye, operasyon, inovasyon, yönetişim, insan kaynakları ve teknoloji başlıklarında gerçekleştirilen analiz sonucunda 3,4 seviyesine ulaşıldığını ve dünya ortalaması olan 2,9’un üzerine çıkıldığını belirtti.

2027 yılı için hedeflenen 3,5 seviyesine ulaşmak amacıyla geliştirmeye açık alanların belirlendiğini ifade eden Aslantaş, bu çalışmanın üyeler için rol model niteliği taşıdığını vurguladı.

Toplantıda Ramazan ayı boyunca yürütülen sosyal sorumluluk çalışmaları ele alındı. İhtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve alışveriş kartı desteği sağlandığı, mobil aşevi ile sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına iftar verildiği, özel gereksinimli bireyler ve Sevgi Evleri’ndeki çocuklarla iftar programları düzenlendiği belirtildi.

Sevgi Evleri bünyesinde kapalı spor salonunun hayata geçirildiği ve coğrafi işaretli ürün olan Gebze Bayram Çöreği’nin ilçelerde vatandaşlarla buluşturulduğu ifade edildi. Geleneksel bayramlaşma töreninin de geniş katılımla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Küresel gelişmelere değinen Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, İran–ABD–İsrail hattındaki gerilimin enerji fiyatları, lojistik maliyetleri ve tedarik zincirleri üzerinde doğrudan etkiler oluşturduğunu belirtti. Küresel sistemde Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumların karar alma mekanizmalarına ilişkin yapısal sorunlara dikkat çekerek, adalet ve öngörülebilirliğin ekonomik istikrar için temel unsur olduğunu ifade etti.









UR-GE, Kalkınma Projeleri ve Eğitim Hamiliği



UR-GE Projesi kapsamında Küme Tanışma Toplantısı ile sürecin başlatıldığını, devamında saha ziyaretleriyle firmaların ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirildiğini belirten Aslantaş, çalışmaların Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yücel ve Genel Sekreter Yardımcısı M. Sertaç Gök koordinasyonunda sürdüğünü ifade etti.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destekli 6 projenin imza törenine iştirak edildiği, toplam 32 milyon 100 bin TL bütçeli projelerin bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracağı açıklandı.

Meslek Liseleri projeleri kapsamında sağlanan 2 milyon 723 bin TL destek doğrultusunda yürütülen çalışmaların yerinde incelendiği, nitelikli teknik iş gücünün yetiştirilmesine yönelik adımların sürdüğü aktarıldı.

Gebze Ticaret Odası’nın Hereke Asım Kocabıyık MYO ve GTÜ Siber Güvenlik MYO’nun hamiliğini üstlendiği, eğitim–üretim iş birliğinin güçlendirildiği belirtildi.

Almanya’da düzenlenen EISENWARENMESSE 2026 Uluslararası Donanım Fuarı’na katılan üyelerin ziyaret edildiği ifade edildi.

Tedarikçi Günleri programı kapsamında Akçansa Çimento ve Cronimet Turkey ile üyelerin bir araya getirildiği, Nisan ayında Torun Metal ve Turkuaz Kablo ile buluşmalar planlandığı açıklandı.





Toplantı sonunda Müşterek Meslek Komite Çalıştayı planına değinilerek sektör sorunlarının ortak akıl çerçevesinde ele alınacağı bildirildi. Ayrıca “30. Yılında Gümrük Birliği ve Türkiye–Avrupa Birliği İlişkileri” programına katılım sağlandığını, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin sanayi ve ihracat açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Mart–Nisan döneminde Oda Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek Teknopark Firmalarına İlişkin Mevzuat Semineri, Dr. Yılmaz Sönmez ile Aile Şirketlerinde Dönüşüm programı, Stres Yönetimi Eğitimi, Markalaşma Sürecinde Yol Haritası Eğitimi ve Üretimde Dijital Dönüşüm Zirvesi hakkında da bilgi verildi.