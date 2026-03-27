Kartepe'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Heyecanı

Kartepe Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İlkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiği turnuva, renkli görüntülere ve büyük bir heyecana sahne oldu.

Kartepeli Miniklerden Zeka Dolu Hamleler

Kartepe genelindeki okullardan gelen çok sayıda öğrenci, strateji ve mantık yürütme becerilerini sergilemek üzere bir araya geldi. Mangala’dan Pentago’ya kadar farklı kategorilerde ter döken minikler, hem eğlendi hem de zihinsel sınırlarını zorladı. Turnuva boyunca öğrencilerin odaklanma ve problem çözme yetenekleri takdir topladı.

Öğrencilerin Heyecanına Ortak Oldular

Turnuvanın açılış ve ödül törenine Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Masaları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Kocaman, bu tür etkinliklerin çocukların bilişsel gelişimi ve özgüven kazanmaları açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.







Başkan Kocaman "Zekasını Konuşturan Nesiller Yetişiyor"

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman yaptığı konuşmada, eğitime ve çocukların gelişimine yönelik projelere öncelik verdiklerini belirterek “Akıl ve zeka oyunları sadece bir yarışma değil; aynı zamanda sabretmenin, düşünmeyi öğrenmenin ve doğru kararlar alabilmenin en güzel yollarından biridir. Çocuklarımızın sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda analitik düşünme, problem çözme ve özgüven gibi hayati becerilerini de geliştirmeyi önemsiyoruz, zekasını konuşturan nesiller yetişiyor. Bu tür organizasyonlarla gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz” dedi.

Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

Gün boyu süren karşılaşmaların ardından kategorilerinde dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Turnuva sonunda hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.







