30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Programı Vali Aktaş’ın Katılımlarıyla Gerçekleştirildi
Kocaeli Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında düzenlenen program, Vali İlhami Aktaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Salon programı öncesi Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Atıktan Sanata Atölyesi” projesi çerçevesinde hazırlanan sergiyi gezerek öğrenciler tarafından yapılan sanatsal çalışmaları incelediler.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmaları akabinde Elektronik Atık Toplama kampanyasında ilçe birincisi olan okullarımıza ödüllerinin verilmesiyle devam etti.
Ödül töreninin ardından Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu öğrencilerinin çevre temalı dinletisi, Yahya Kaptan Anadolu Lisesi halkoyunları gösterisi ve son olarak Kocaeli Bölge Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Çöpe Hiç At Sıfır Olsun” adlı tiyatro gösterimi izlendi.
Program toplu hatıra fotoğrafı çekimi sonrası sona erdi.