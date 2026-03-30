30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Programı Vali Aktaş’ın Katılımlarıyla Gerçekleştirildi

Kocaeli Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında düzenlenen program, Vali İlhami Aktaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

30 Mart 2026 Pazartesi 19:15

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa; Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AK PARTİ Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Kamil Akın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Av. Vedat Doğusel, İzaydaş Genel Müdürü Vahit Balahorlu, AK PARTİ İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Organize Sanayi Bölge yetkilileri, iş insanları, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Salon programı öncesi Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Atıktan Sanata Atölyesi” projesi çerçevesinde hazırlanan sergiyi gezerek öğrenciler tarafından yapılan sanatsal çalışmaları incelediler.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmaları akabinde Elektronik Atık Toplama kampanyasında ilçe birincisi olan okullarımıza ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Ödül töreninin ardından Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu öğrencilerinin çevre temalı dinletisi, Yahya Kaptan Anadolu Lisesi halkoyunları gösterisi ve son olarak Kocaeli Bölge Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Çöpe Hiç At Sıfır Olsun” adlı tiyatro gösterimi izlendi. 

Program toplu hatıra fotoğrafı çekimi sonrası sona erdi.
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
En İyi Oyun Kuşları Gölcük'te Ödüllendirildi En İyi Oyun Kuşları Gölcük'te Ödüllendirildi
Kocaeli'de sağanak sebebiyle alt geçidi su bastı Kocaeli'de sağanak sebebiyle alt geçidi su bastı
Körfez'de eğitim kurumlarına destek sürüyor Körfez'de eğitim kurumlarına destek sürüyor
Nisan öncesi Kartepe'de kar sürprizi Nisan öncesi Kartepe'de kar sürprizi
Kent genelinde mazgal ve menfezler temizleniyor Kent genelinde mazgal ve menfezler temizleniyor
GTO TEDARİKÇİ GÜNLERİ’NDE AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ BULUŞMASI GTO TEDARİKÇİ GÜNLERİ’NDE AKÇANSA ÇİMENTO...
En İyi Oyun Kuşları Gölcük'te Ödüllendirildi
En İyi Oyun Kuşları Gölcük’te ödüllendirildi.

Haberi Oku