TEM'de 6 araç birbirine girdi: Tırda yüklü sular yola saçıldı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, İstanbul yönü bir saat boyunca ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçlar ve metrelerce alana yayılan sular nedeniyle otoyolda karmaşa yaşandı.

3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kazaya karışan tırlardan birinde yüklü olan içme suları otoyola saçıldı.







Kaza, TEM Otoyolu Çamlıdere Viyadüğü İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiğiçarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kazaya karışan tırlardan birinde yüklü olan içme suları otoyola saçıldı. Kazaya karışan araçlar ve metrelerce alana yayılan sular nedeniyle otoyolda karmaşa yaşandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



