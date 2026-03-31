GENEL:
Başiskele'de çiftler 27'nci Evlilik Okulu'nda buluştu

Başiskele'de her ay düzenlenen Evlilik Okulu'nun 27'ncisi çeşitli eğitimler, uygulamalar ve etkinliklerle gerçekleştirildi.

Başiskele'de çiftler 27'nci Evlilik Okulu'nda buluştu

31 Mart 2026 Salı 20:08

Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen ve aile kurumunu güçlendirmeyi hedefleyen Evlilik Okulu programı, vatandaşların ilgisiyle devam ediyor. Her ay düzenlenen programın 27’nci buluşması, nişanlı ve evli çiftlerin katılımıyla gerçekleştirildi. 
"En değerli kalemiz, ailemiz" mottosuyla yürütülen programda, uzman klinik psikolog tarafından verilen eğitimlerde evlilikte sağlıklı iletişim, empati, çatışma çözme ve aile içi denge konuları işlendi. Katılımcılar hem teorik bilgiler aldı hem de interaktif oyunlar ve uygulamalı etkinliklerle öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı buldu. 

Eğitimlerin ardından katılımcı çiftler sürpriz hediyelerle ödüllendirildi. Eğitimlere katılan her nişanlı çift, Başiskele Belediyesi'nin düğün salonlarından yüzde 20 indirim hakkı elde ederken, yapılan çekilişle 1 çift robot süpürge, 1 çift kahve makinesi ve 2 çift akşam yemeği kazandı. 
