Başiskele'de çiftler 27'nci Evlilik Okulu'nda buluştu

Başiskele'de her ay düzenlenen Evlilik Okulu'nun 27'ncisi çeşitli eğitimler, uygulamalar ve etkinliklerle gerçekleştirildi.

Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen ve aile kurumunu güçlendirmeyi hedefleyen Evlilik Okulu programı, vatandaşların ilgisiyle devam ediyor. Her ay düzenlenen programın 27’nci buluşması, nişanlı ve evli çiftlerin katılımıyla gerçekleştirildi.





"En değerli kalemiz, ailemiz" mottosuyla yürütülen programda, uzman klinik psikolog tarafından verilen eğitimlerde evlilikte sağlıklı iletişim, empati, çatışma çözme ve aile içi denge konuları işlendi. Katılımcılar hem teorik bilgiler aldı hem de interaktif oyunlar ve uygulamalı etkinliklerle öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı buldu.



