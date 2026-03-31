ASAYİŞ:
TEM'de tünel içinde 4 araç çarpıştı, sıkışan tır sürücüsü yaralandı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki tünelde 2 tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada sıkışan tır sürücüsü yaralandı.

31 Mart 2026 Salı 17:06

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden 2 tır ile 2 otomobil, Korutepe Tüneli içinde çarpıştı. 4 aracın karıştığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle 31 ATB 263 plakalı tırın içinde sıkışan sürücü İ.A, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. 
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. 


