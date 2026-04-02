Büyükşehir’in “Muhtarhane Projesi” tüm Türkiye’ye örnek oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk olarak hayata geçirdiği “Muhtarhane”, muhtarların hem sosyal hem idari ihtiyaçlarına cevap veren örnek bir merkez olarak büyük beğeni topluyor. Muhtarlar, alanın hem sosyal hem de idari anlamda önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirtti.



AKTİF ŞEKİLDE KULLANILIYOR





İzmit’te bulunan 2 No’lu Balıkçı Restoranı’nın tadilattan geçirilmesiyle hayata geçirilen “Muhtarhane”, 350 metrekare kapalı ve 320 metrekare açık alana sahip. Muhtarların sosyal alan ihtiyacına cevap vermek amacıyla yaklaşık 3 yıl önce hizmete açılan tesis, bugün aktif şekilde muhtarlar tarafından kullanılıyor.



MUHTARLAR İÇİN BULUŞMA NOKTASI



Muhtarların talepleri doğrultusunda hayata geçirilen proje, yalnızca bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda toplantıların yapıldığı, fikir alışverişinin gerçekleştiği ve muhtarlar arasındaki iletişimi güçlendiren önemli bir merkez haline geldi.



AYNI ANDA 135 KİŞİYE HİZMET VERİYOR



Tesiste toplantı odası, idari ofis, mescit, mutfak ve depo bölümleri yer alıyor. İç mekânda 75, açık alanda ise 60 kişilik kapasitenin bulunduğu Muhtarhane toplamda 135 kişiye hizmet veriyor.



MUHTARLARDAN TAM NOT



Muhtarlar, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ve 3 yıldır hizmet veren Muhtarhane’den duydukları memnuniyeti dile getirerek, alanın hem sosyal hem de idari anlamda önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirtti.









“BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR AVANTAJ”



Turgut Mahallesi Muhtarı Mehmet Kurt, Muhtarhane’nin kendileri için önemli bir ihtiyacı karşıladığını dile getirerek, “Muhtarhane’nin açılması bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Çoğu zaman Büyükşehir ya da ilçe belediyelerinde işlerimiz oluyor. Bu işlerimizi hallettikten sonra buraya gelip dinlenebiliyoruz. Öğle aralarında da arkadaşlarımızla burada bir araya gelip sohbet edebiliyoruz. Daha önce muhtarlar olarak buluşabileceğimiz bir alan yoktu. Bu nedenle uzun süredir severek kullandığımız bir yer haline geldi. Türkiye’de Muhtarlar Günü Cumhurbaşkanımız önderliğinde ilk olarak Kocaeli’de kutlanmaya başlamıştı. Haliyle bu da muhtarlara verilen önemin bir göstergesi oldu. Bu anlayışın bir yansıması olarak hayata geçirilen ve Türkiye’de benzeri olmayan Muhtarhane’den çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“MUHTARLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇTI”



Nebihoca Mahalle Muhtarı Beytullah Tekerli ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara verdiği önem doğrultusunda Ankara’da muhtarların konaklayabileceği bir tesis hayata geçirilmişti. Bu süreç Kocaeli’de de bir ihtiyacı ortaya çıkardı. Muhtarlar olarak Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu talebi ilettik ve kendisi de konuya sıcak yaklaştı. Gebze, Dilovası, Çayırova, Gölcük, Kartepe ve Kandıra gibi ilçelerden gelen muhtarlarımızın dinlenebileceği ve istişare yapabileceği bir alana ihtiyacı vardı. Büyükşehir Belediyemiz de bu ihtiyacı karşılayarak Muhtarhane’yi hizmete sundu” dedi.



“GURUR VERİCİ BİR HİZMET”



Kabaoğlu Mahalle Muhtarı Gökhan Köysu de Muhtarhane’nin önemli bir kazanım olduğunu belirterek, “Muhtarhane’den çok memnunuz. Arkadaşlarımızla bir araya gelip sohbet edebileceğimiz sıcak bir ortamımız oldu. Gerçekten çok kıymetli bir hizmet. Kocaeli’ye güzel bir eser kazandırıldı. Bu projenin Türkiye’de ilk olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Diğer illerde de benzer projelerin hayata geçirilmesini isteriz. Burada istişare yapabiliyor, buradan birlikte kurumlara gidebiliyoruz. Çayımız, personelimiz var. İşleyişten çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.





