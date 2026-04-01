Büyükşehir Zabıtası’ndan çift taraflı parka müdahale

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı trafik ekipleri, İzmit Millet Bahçesi çevresinde iki taraflı parklanma nedeniyle yaşanan yoğunluğa karşı denetim gerçekleştirdi. Hatalı parklanma yapan ve engelli park yerlerini işgal eden araç sürücülerine cezai işlem uygulanıyor.

01 Nisan 2026 Çarşamba 19:18

HATALI PARKA GEÇİT YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda trafik ekipleri, hatalı parklanmanın önüne geçmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Özellikle İzmit Millet Bahçesi çevresinde yaşanan çift taraflı parklanma, trafik akışını olumsuz etkilerken, ekipler bölgede denetimlerini sıklaştırdı. Yasaklı alanlara park eden sürücülere cezai işlem uygulanırken, trafik düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

BİSİKLET YOLU VE ENGELLİ YERLERİ KORUNUYOR

Denetimlerde bisiklet yolu ve engelli park yerlerini işgal eden araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Uygulamanın, hatalı parklanmanın önüne geçmek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.



