Büyükşehir Zabıtası’ndan çift taraflı parka müdahale

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı trafik ekipleri, İzmit Millet Bahçesi çevresinde iki taraflı parklanma nedeniyle yaşanan yoğunluğa karşı denetim gerçekleştirdi. Hatalı parklanma yapan ve engelli park yerlerini işgal eden araç sürücülerine cezai işlem uygulanıyor.

HATALI PARKA GEÇİT YOK





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda trafik ekipleri, hatalı parklanmanın önüne geçmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.







DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI





Özellikle İzmit Millet Bahçesi çevresinde yaşanan çift taraflı parklanma, trafik akışını olumsuz etkilerken, ekipler bölgede denetimlerini sıklaştırdı. Yasaklı alanlara park eden sürücülere cezai işlem uygulanırken, trafik düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.





BİSİKLET YOLU VE ENGELLİ YERLERİ KORUNUYOR





Denetimlerde bisiklet yolu ve engelli park yerlerini işgal eden araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Uygulamanın, hatalı parklanmanın önüne geçmek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.







