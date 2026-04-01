Çayırova’da Nisan ayı meclis toplantısı tamamlandı

Çayırova’da Nisan ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. 11 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda komisyon üye seçimi yapıldı ve faaliyet raporu görüşüldü. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak bir önceki aya ait karar özetleri okunarak kabul edildi. Denetim komisyonu raporunun okunmasının ardından, mecliste gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin ikinci maddesi olan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nın adı Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi olarak oy birliği ile kabul edildi. Meclisin dördüncü gündem maddesi olan birinci ve ikinci başkanvekili seçimlerinde yapılan oylamada birinci başkanvekili olarak Metin Demirci, ikinci başkanvekili Günay Uzun olarak seçildi.

KOMİSYON SEÇİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ





Katip üye seçimleri için yapılan oylamada ise asil katip üyeleri; Neşe Aydın ve Furkan Yavuz, yedek katip üyeleri ise Nizamettin Günay ve Fatmanur Çelik oldu. Belediye encümeni için yapılan seçimde ise Sadettin Arıkboğa, Furkan Yavuz ve Neşe Aydın, encümen olarak seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, Günay Uzun, Ahmet Güçer ve Fettah Bitirgiç, Plan ve Bütçe Komisyonu’na Atilla Aydın, Erdem Karakaş ve Ahmet Kaygusuz ve Hukuk Dilekçe, Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu’na, Sefa Yılmaz, Ferhat Karabulut ve Fehim Kaya seçildi.



“ALINAN KARARLAR HAYIRLI OLSUN”





Meclisin 10. gündem maddesinde görüşülen faaliyet raporu da oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis toplantısı, gündem dışı konuşmaların ardından sona ererken, bir sonraki meclis toplantısının, 05 Mayıs 2026 saat 14.00’da yapılması oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “ Nisan ayı Meclis Toplantımızda Alınan kararların Çayırova’mız ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.





