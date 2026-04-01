GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartepe Kent Konut Evleri’nde kaba inşaat tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş. güvencesiyle Kartepe Sarımeşe Mahallesi’nde projelendirilen Kartepe Kent Konut Evleri, hızla yükseliyor. Yüzde 58 tamamlanma seviyesine ulaşan projede 12 bloğun kaba inşaatı tamamlandı.

01 Nisan 2026 Çarşamba 13:32

12 BLOK’TA KABA İNŞAAT TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından hayata geçirilen “Kartepe Kent Konut Evleri Projesi”, planlanan takvim doğrultusunda hızla ilerleyerek yüzde 58 tamamlanma seviyesine ulaştı. Büyükşehir’in güvencesiyle Kartepe Sarımeşe Mahallesi’nde yükselen projede 12 bloğun betonarme imalatları başarıyla tamamlandı. Projenin iç mekânlarında ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

BLOKLARDA İÇ MEKÂN ŞEKİLLENİYOR

Kartepe Konut Evleri’nde ilerleme oranı yüzde 58 seviyesine ulaşırken, 12 bloğun betonarme (kaba inşaat) ve çatı imalatları başarıyla tamamlandı. İç mekânlarda mermer ve seramik döşeme çalışmaları sürerken, eş zamanlı olarak mantolama, dış cephe boya ve pencere doğrama imalatları da devam ediyor. Bununla birlikte alçı sıva ve kaba sıva uygulamalarında önemli ilerleme kaydedilirken, çevre istinat duvarlarının yapımı da titizlikle yürütülüyor.

HUZURLU VE KALİTELİ BİR YAŞAM SUNACAK

Kent Konut A.Ş. güvencesiyle geleceğe taşınan yaşam alanları arasında yer alacak olan Kartepe Kent Konut Evleri, Kartepe Sarımeşe Mahallesi’nde bulunuyor. Şehir yaşamını daha konforlu ve erişilebilir hale getirmek için titizlikle hazırlanan proje, 12 blok içerisinde toplam 144 konuttan oluşuyor. Sosyal alanlar, çocuk oyun parkları ve spor salonu gibi zengin donatılarla desteklenen proje, sakinlerine yalnızca bir konut değil, aynı zamanda huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunmayı hedefliyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Emine Kış, Anne Şehir’le kendini buldu Emine Kış, Anne Şehir’le kendini buldu
Otizm Günü’nde lezzetli farkındalık Otizm Günü’nde lezzetli farkındalık
Kocaeli'de 700 tonluk vinçle 9 saatlik gece operasyonu Kocaeli'de 700 tonluk vinçle 9 saatlik gece operasyonu
"Engellisiniz" diyenlere en güzel cevap sahnede verildi
Kocaeli'de toplu ulaşımda online kart dönemi Kocaeli'de toplu ulaşımda online kart dönemi
Gebze bölgesinin trafik yükünü hafifletecek projenin ihalesi 5 Mayıs'ta Gebze bölgesinin trafik yükünü hafifletecek projenin...
Yukarı Çık

Emine Kış, Anne Şehir’le kendini buldu
Büyükşehir’in Anne Şehir Merkezleri kadınların hayatına dokunuyor.

Haberi Oku