Kartepe Kent Konut Evleri’nde kaba inşaat tamam

12 BLOK’TA KABA İNŞAAT TAMAMLANDI





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından hayata geçirilen “Kartepe Kent Konut Evleri Projesi”, planlanan takvim doğrultusunda hızla ilerleyerek yüzde 58 tamamlanma seviyesine ulaştı. Büyükşehir’in güvencesiyle Kartepe Sarımeşe Mahallesi’nde yükselen projede 12 bloğun betonarme imalatları başarıyla tamamlandı. Projenin iç mekânlarında ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.





BLOKLARDA İÇ MEKÂN ŞEKİLLENİYOR





Kartepe Konut Evleri’nde ilerleme oranı yüzde 58 seviyesine ulaşırken, 12 bloğun betonarme (kaba inşaat) ve çatı imalatları başarıyla tamamlandı. İç mekânlarda mermer ve seramik döşeme çalışmaları sürerken, eş zamanlı olarak mantolama, dış cephe boya ve pencere doğrama imalatları da devam ediyor. Bununla birlikte alçı sıva ve kaba sıva uygulamalarında önemli ilerleme kaydedilirken, çevre istinat duvarlarının yapımı da titizlikle yürütülüyor.





HUZURLU VE KALİTELİ BİR YAŞAM SUNACAK





Kent Konut A.Ş. güvencesiyle geleceğe taşınan yaşam alanları arasında yer alacak olan Kartepe Kent Konut Evleri, Kartepe Sarımeşe Mahallesi’nde bulunuyor. Şehir yaşamını daha konforlu ve erişilebilir hale getirmek için titizlikle hazırlanan proje, 12 blok içerisinde toplam 144 konuttan oluşuyor. Sosyal alanlar, çocuk oyun parkları ve spor salonu gibi zengin donatılarla desteklenen proje, sakinlerine yalnızca bir konut değil, aynı zamanda huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunmayı hedefliyor.





