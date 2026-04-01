Çerez Yönetimi Olmadan KVKK Uyumlu Olabilir misiniz?

KVKK'ya uyum sağlamak isteyen birçok web sitesi sahibi, sürecin yalnızca bir aydınlatma metni eklemekten ibaret olduğunu düşünür. Ancak gerçek çok daha farklıdır. Günümüzde web sitelerinin büyük bir kısmı, çerezler aracılığıyla kullanıcı verisi toplar ve bu veriler KVKK kapsamında kişisel veri olarak değerlendirilir. Bu nedenle çerez yönetimi olmadan tam anlamıyla uyum sağlamak neredeyse imkânsızdır.
KVKK Ne Talep Ediyor?
KVKK'ya göre kişisel veri işlemek için kullanıcıdan açık rıza alınması gerekir. Çerezler aracılığıyla toplanan IP adresi, davranış verileri ve cihaz bilgileri bu kapsama girer. Yani kullanıcı siteye girdiği anda veri toplamaya başlamak yasal değildir. Önce kullanıcıya bilgi verilmeli ve açık rıza alınmalıdır. Bu süreci doğru şekilde yönetmek için profesyonel bir çerez yönetimi sistemi kullanmak gerekir.
Banner Tek Başına Yeterli mi?
Birçok site yalnızca bir çerez banner’ı ekleyerek uyum sağladığını düşünür. Ancak banner tek başına yeterli değildir.
Eğer kullanıcı “reddet” seçeneğini işaretlediğinde çerezler çalışmaya devam ediyorsa, sistem yasal değildir. Gerçek uyum, kullanıcı tercihinin teknik olarak uygulanması ile sağlanır.
Teknik Uygulama Olmadan Uyum Olmaz
KVKK uyumunun en kritik noktası teknik uygulamadır. Çerezlerin ne zaman çalışacağı, hangi scriptlerin aktif olacağı gibi detaylar doğru şekilde yönetilmelidir.
Çoğu web sitesi bu noktada hata yapar. Çünkü manuel çözümler bu kontrolü sağlayamaz.
Bu sürecin önemini daha iyi anlamak için çerez yönetiminin neden önemli olduğu konusuna teknik açıdan bakmak gerekir.
Kullanıcı Tercihleri ve Kayıt
KVKK’ya göre kullanıcı tercihleri kayıt altına alınmalıdır. Hangi kullanıcının neyi kabul ettiği gerektiğinde kanıtlanabilir olmalıdır.
Çerez yönetimi sistemi olmadan bu kayıtları tutmak ve yönetmek oldukça zordur.
Gerçekçi Cevap
Teorik olarak çerez kullanmayan bir site KVKK’ya daha kolay uyum sağlayabilir. Ancak pratikte çoğu web sitesi analytics, reklam ve üçüncü parti araçlar kullanır.
Bu da çerez yönetimini zorunlu hale getirir.