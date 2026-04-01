Çerez Yönetimi Olmadan KVKK Uyumlu Olabilir misiniz?

KVKK Ne Talep Ediyor?





Banner Tek Başına Yeterli mi?





Birçok site yalnızca bir çerez banner’ı ekleyerek uyum sağladığını düşünür. Ancak banner tek başına yeterli değildir.



Eğer kullanıcı “reddet” seçeneğini işaretlediğinde çerezler çalışmaya devam ediyorsa, sistem yasal değildir. Gerçek uyum, kullanıcı tercihinin teknik olarak uygulanması ile sağlanır.



Teknik Uygulama Olmadan Uyum Olmaz





KVKK uyumunun en kritik noktası teknik uygulamadır. Çerezlerin ne zaman çalışacağı, hangi scriptlerin aktif olacağı gibi detaylar doğru şekilde yönetilmelidir.



Çoğu web sitesi bu noktada hata yapar. Çünkü manuel çözümler bu kontrolü sağlayamaz.







Kullanıcı Tercihleri ve Kayıt



KVKK’ya göre kullanıcı tercihleri kayıt altına alınmalıdır. Hangi kullanıcının neyi kabul ettiği gerektiğinde kanıtlanabilir olmalıdır.



Gerçekçi Cevap



Teorik olarak çerez kullanmayan bir site KVKK’ya daha kolay uyum sağlayabilir. Ancak pratikte çoğu web sitesi analytics, reklam ve üçüncü parti araçlar kullanır.

Bu da çerez yönetimini zorunlu hale getirir. Çerez yönetimi sistemi olmadan bu kayıtları tutmak ve yönetmek oldukça zordur. Bu sürecin önemini daha iyi anlamak için " https://bildirt.com/cerez-yonetimi-neden-onemli '' konusuna teknik açıdan bakmak gerekir.