Buram buram tarih kokan sergiye büyük ilgi

İzmit Millet Bahçesi

’nde bulunan Sanat Galerisi’nde açılan “Çanakkale İçinde Vurdular Beni” sergisi, büyük destanı ve taşıdığı anlamı gelecek nesillerle buluşturmaya devam ediyor.





DESTANIN 111. YILINA ÖZEL AÇILMIŞTI





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi’nin 111. yılı kapsamında hayata geçirilen sergi, açıldığı günden bu yana özellikle öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Kocaeli’nin farklı ilçelerinden planlanan ziyaretler kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde sergiyi gezerek Çanakkale ruhunu yakından tanıma fırsatı buluyor.









GENÇLER TARİHLE BULUŞUYOR





Büyükşehir Belediyesi, sergiyi daha anlamlı hale getirmek amacıyla koleksiyonun sahibi Dr. Sertaç Kayserilioğlu ile öğrencileri bir araya getiriyor. İzmit’e gelerek öğrenci gruplarına bizzat rehberlik eden Kayserilioğlu, koleksiyondaki eserleri detaylarıyla anlatarak gençlerin tarihi sadece görmesini değil, aynı zamanda anlamasını sağlıyor.

DUYGU DOLU ANLAR SERGİDE YAŞANIYOR





Sergi, daha önce İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleştirilen ve büyük yankı uyandıran sosyal deneyle de hafızalara kazınmıştı. Çanakkale şehitlerinin mektuplarının vatandaşlara okutulduğu bu çalışmada duygusal anlar yaşanmış, o gün hissedilen “Çanakkale ruhu” şimdi sergi aracılığıyla yeniden hayat bulmuştu.





SERGİ ADIM ADIM TARİH ANLATIYOR





Ziyaretlerde öğrencileri karşılayan Kayserilioğlu, sergide yer alan objeleri hikâyeleriyle birlikte aktararak deneyimi zenginleştiriyor. Bu anlatım sayesinde sergi, klasik bir gezinin ötesine geçerek adeta canlı bir tarih dersine dönüşüyor. Öğrenciler; cephe gerisindeki yaşamı, askerlerin günlük hayatını ve savaşın izlerini birebir hikâyelerle öğreniyor.

GENÇLERDE DERİN İZLER BIRAKIYOR





Her okuldan yaklaşık 50 öğrencinin katıldığı ziyaretlerde özellikle şehit mektupları, savaş objeleri ve döneme ait belgeler büyük ilgi görüyor. Sergi, gençlerin tarih bilincini güçlendirirken milli hafızayla bağ kurmalarına da katkı sağlıyor.





SERGİ 11 NİSAN’A KADAR AÇIK





İzmit Millet Bahçesi’ndeki Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdüren sergi, planlanan okul programlarıyla önümüzdeki günlerde de gençlerle buluşmaya devam edecek. “Çanakkale İçinde Vurdular Beni” sergisi, 11 Nisan’a kadar pazartesi günleri hariç her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.









