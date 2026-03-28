Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı Sn. İsmail Kaşdemir ile Belgesel Tadında Söyleşi Gerçekleştirildi
Gazeteci ve belgeselci kimliğiyle tanınan İsmail Kahraman, Çanakkale’de önemli ziyaretlerde bulundu.
''Yarım asırlık gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda, Çanakkale ve Gelibolu şehitliklerinin çok önemli bir yeri vardır. 1993 yılından günümüze, Çanakkale bölgesine birçok kez geldim. Başta TGRT Belgesel TV olmak üzere, her gün pek çok kanalda yayınlanan “Devri Alem Belgesel” ve TC programlarını çektik.
Son olarak, UBK Genel Başkanı ve 35 yıllık gazeteci arkadaşım Şakir Güler’in davetiyle geldiğim Çanakkale’de, Çanakkale Savaşları Alan Başkanı Sn. İsmail Kaşdemir ile bir belgesel söyleşisi yaptım. Sn. Kaşdemir’e, 40 yıldır faaliyet gösteren İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi ( www.iktav.com ) olarak, dünya coğrafyasında topladığım zaferlerimiz ve şehitliklerimizle ilgili arşivimizin bir kopyasını Çanakkale Savaşları Alan Başkanlığı’na hediye edeceğimizi ilettim.
İlgi, alaka ve misafirperverliği için Sn. Alan Başkanımıza teşekkür ediyor; Çanakkale Savaşları ile ilgili 1998 yılında çektiğimiz belgeseli sizlerle paylaşıyorum.''
https://www.youtube.com/watch?v=dQiVC3Syr74
