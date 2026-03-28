Bozulan yollara hızlı müdahale
Körfez Kutluca Mahallesi Kıyırlı mevkiinde gerçekleştirilen içme suyu hattı çalışması sonrası deformasyona uğrayan stabilize yol yeniden düzenlendi.
Yapılan çalışmalarla yol güzergahında gerekli düzenlemeler gerçekleştirilerek, alan yeniden kullanıma hazır hale getirildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yolun zemininde düzenleme ve sıkıştırma işlemleri yapıldı. Serilen malzeme ile yolun dayanıklılığını artıran büyükşehir, özellikle kırsal ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti.