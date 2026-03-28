Bozulan yollara hızlı müdahale

Körfez Kutluca Mahallesi Kıyırlı mevkiinde gerçekleştirilen içme suyu hattı çalışması sonrası deformasyona uğrayan stabilize yol yeniden düzenlendi.

28 Mart 2026 Cumartesi 16:02

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda büyükşehir ekipleri, İSU Genel Müdürlüğü’nün Körfez ilçesi Kutluca Mahallesi Kıyırlı mevkiinde gerçekleştirdiği içme suyu hattı çalışmasını tamamlamasının ardından harekete geçti. Ekipler, bölgede oluşan yol bozulmalarına kısa sürede müdahale etti.



Yapılan çalışmalarla yol güzergahında gerekli düzenlemeler gerçekleştirilerek, alan yeniden kullanıma hazır hale getirildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yolun zemininde düzenleme ve sıkıştırma işlemleri yapıldı. Serilen malzeme ile yolun dayanıklılığını artıran büyükşehir, özellikle kırsal ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti




