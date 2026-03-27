İzmit'te eğlence mekanına kurşun yağdıran şüpheliler aranıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan emekli polis memurunun da hastanede yaşamını yitirmesiyle olayda ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde gece 00.30 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir eğlence mekanına otomobilden tabancayla ateş açıldı. Saldırıda, mekanın sahibi Volkan Berberoğlu (42), iş adamı ve Kocaelispor kongre üyesi Cem Özer (49), olaydan bir hafta önce emekliye ayrıldığı öğrenilen polis memuru Talip Çakır ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.





İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cem Özer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.





İlk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralılardan Berberoğlu ve eski polis memuru Çakır, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



