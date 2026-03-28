Kocaeli’de “Engelsiz Sanat” büyüledi

Kocaeli’de engelli bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendiren örnek bir etkinlik daha hayata geçirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Engelsiz Sanat” gecesi Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği tarafından gerçekleştirildi. Anlamlı gecede, “Wheelchair Dance Project” kapsamında tekerlekli sandalyeli 5 engelli birey ve gönüllülerden oluşan ekip sahne aldı.

MÜZİĞİN EVRENSEL DİLİ SAHNEYE TAŞINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği ile birlikte “Engelsiz Sanat” buluşmasına ev sahipliği yaptı. Halkevi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programda farklı dans türlerini bir araya getiren gösteri, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Latin dansları, folklor ve karnaval dansı gibi farklı coğrafyalara ait performanslarla müziğin evrensel dili sahneye taşındı.

PROGRAM GENİŞ KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Engelsiz sanat buluşmasına Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Köse, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Yavuz ile çok sayıda dernek temsilcisi ve davetli katıldı. Kocaeli’de gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyon, yerel yönetim ile sivil toplum iş birliğinin güçlü bir örneği olarak öne çıkarken, engelli bireylerin sanat yoluyla toplumsal hayata katılımına önemli katkı sundu.

ULAŞIMDAN HAZIRLIĞA BÜYÜKŞEHİR İMZASI

Engelli bireylerin ulaşımı, Büyükşehir’in “Engelsiz Taksi” hizmeti ile sağlanırken, sahne öncesi hazırlık süreci Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi tarafından yürütüldü. Ayrıca sahneye erişimi kolaylaştırmak amacıyla kurulan rampa ile etkinlik alanı tamamen erişilebilir hale getirildi. Prova sürecinde ise Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin salonu tahsis edilerek katılımcılara uygun çalışma ortamı sunuldu. 6 gönüllünün yer aldığı ekip, yaklaşık 7 ay süren yoğun bir hazırlık sürecinin ardından sahneye çıktı. Program sonunda sahne alan tüm katılımcılara plaket takdim edildi.

DERNEK BAŞKANI ERGÜNEŞ’TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği Başkanı Nurel Ergüneş, Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Engelli bireylerin hayata katılması için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden her zaman önemli destekler aldık. “Weelchair Dance Project’in” ilkini geçen yıl gerçekleştirdik, bu yıl ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ikinci kez hayata geçiriyoruz. Ulaşım, sahne erişimi, plaketler ve hazırlık sürecindeki destekleri bizim için çok kıymetli. En önemlisi yanımızda olduklarını hissettirdiler. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“BU SAHNEDE AZİM VE BAŞARI VAR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ise konuşmasında etkinliğin anlamına dikkat çekerek, “Bu sahnede sadece dans değil; emek, azim ve başarıyı bir arada gördük. Ailelerin desteğinin de bu başarıda büyük payı var. Çok anlamlı bir gece yaşadık. Bundan sonraki tüm etkinliklerde sizlerle birlikte olmak istiyoruz” dedi.