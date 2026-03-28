Geleceğin müzisyenleri hünerlerini sergileyecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ses yarışması düzenleyecek. Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki yarışma İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirilecek. Yarışmaya Kocaeli’de eğitim gören 7-14 yaş arasındaki öğrenciler katılabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından birbirinden renkli programlarla hazırlanan “23 Nisan Çocuk Şenliği”, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın büyük bir coşkuyla yaşanmasını sağlayacak. Bu kapsamda Büyükşehir, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında ses yarışması düzenleyecek. 7-14 yaş arasındaki öğrencilerin katılacağı yarışma, çocukların sanatsal ifade becerilerini desteklerken, müzik yoluyla özgüven kazanmalarına katkı sunacak. 23 Nisan Çocuk ve Sanat Festivali kapsamındaki organizasyon; çocukların sanatsal ifade becerilerini destekleme, müzik yoluyla özgüven kazanmalarını sağlama ve erken yaşta sanat bilinci oluşturma amacıyla planlandı.

Müzik yarışması “En iyi Solo Performans”, “En İyi Okul Korosu” ve “En İyi Aile Performansı” kategorisinde düzenlenecek. Ödül sistemi ise her kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük olarak belirlendi.

Öte yandan 23 Nisan coşkusuna renk katacak organizasyon için başvuru süreci başladı. Katılımcılar, yarışma afişi üzerindeki kare kodu tıklayarak yarışmaya başvurularını yapabilecek. Başvuruların alınmasının ardından ön değerlendirme aşaması başlayacak. Adaylar, katılacakları kategori çerçevesinde bir video çekerek, yine afiş üzerindeki kare kodu tıklayarak buradaki adrese gönderecek.