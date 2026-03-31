Göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde markette çıkan kavga sebebiyle göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
17 yaşındaki Bilmez'in cenazesi, bugün Yukarı Hereke'de kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Olayın ardından kaçan şüpheli B.Ö.'nün, polis ekipleri tarafından İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.