ASAYİŞ:
Göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde markette çıkan kavga sebebiyle göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

31 Mart 2026 Salı 11:40

18 yaşındaki şüpheli ise İstanbul'da yakalandı. 

Edinilen bilgilere göre, 29 Mart akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan markette B.Ö. (18) ile Deniz Bilmez (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, market dışına taşarak kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ö. bıçakla Deniz Bilmez'i göğsünden ağır şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti. 

17 yaşındaki Bilmez'in cenazesi, bugün Yukarı Hereke'de kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Olayın ardından kaçan şüpheli B.Ö.'nün, polis ekipleri tarafından İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.  

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
banner982
banner376

banner375

banner377

banner981

GAZETECİ ADNAN ÜNER'E ÇİRKİN SALDIRI
Gazeteci Adnan Üner’e yönelik çirkin saldırıyı kınıyoruz. Geçtiğimiz hafta gazetemizi ve İKTAV Araştırma...

Haberi Oku