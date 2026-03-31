Göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 29 Mart akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan markette B.Ö. (18) ile Deniz Bilmez (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, market dışına taşarak kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ö. bıçakla Deniz Bilmez'i göğsünden ağır şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.



17 yaşındaki Bilmez'in cenazesi, bugün Yukarı Hereke'de kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Olayın ardından kaçan şüpheli B.Ö.'nün, polis ekipleri tarafından İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.





Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

18 yaşındaki şüpheli ise İstanbul'da yakalandı.