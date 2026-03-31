Apartman yöneticisi Tayibe Uyar ise "Bir ay önce sayaçlarımız değiştirildi. Sayaçlar değiştikten sonra sürekli bir koku şikayeti vardı. Gelen misafirlerimiz apartmanda ağır bir gaz kokusu olduğunu söylüyordu. Bayramda ise bu koku daha da yoğunlaştı. Arife günü komşum geldi ve apartmanda çok fazla koku olduğunu söyledi. Bayramın ikinci günü eşim İZGAZ'a haber verdi. Ekipler geldi, baktı ve 'Saatler kaçırıyor, hepsinde kaçak var' dedi. Bunun üzerine gazı kapattılar. Saat 09.00'dan 24.00'e kadar mağdur olduk. Bayramda misafirlerim vardı, yemek yapamadım, ikramda bulunamadım, ısınamadık. Çok mağdur olduk. 'Sizin sorumluluğunuz, siz yaptıracaksınız' dediler. Bayram günü olduğu için usta bulmak çok zor oldu. Sağdan soldan zorla usta bulduk, yaptırdık ve faturasını da biz ödedik. Sorun onlardan kaynaklanmıştı ama çözümü de bizden beklediler. Çünkü daha önce hiçbir problem yoktu. Sayaçlar değiştirildikten sonra bu sorun ortaya çıktı. Sayaçları değiştiren gençlere de 'Neden değiştiriyorsunuz?' diye sormuştum. ‘10 sene geçti, değiştirmek zorundayız' dediler. Bizim hiçbir talebimiz yoktu. Keyfi olarak değiştirdiler ve biz bu tehlikeyi yaşadık" diye konuştu.
Gaz kaçağıyla tatil kabusa dönüştü: “Havaya uçabilirdik“
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde doğal gaz sayacı değişimi sonrası apartmanda meydana gelen gaz kaçağı paniğe sebep oldu.
Apartman yöneticisi Tayibe Uyar ise "Bir ay önce sayaçlarımız değiştirildi. Sayaçlar değiştikten sonra sürekli bir koku şikayeti vardı. Gelen misafirlerimiz apartmanda ağır bir gaz kokusu olduğunu söylüyordu. Bayramda ise bu koku daha da yoğunlaştı. Arife günü komşum geldi ve apartmanda çok fazla koku olduğunu söyledi. Bayramın ikinci günü eşim İZGAZ'a haber verdi. Ekipler geldi, baktı ve 'Saatler kaçırıyor, hepsinde kaçak var' dedi. Bunun üzerine gazı kapattılar. Saat 09.00'dan 24.00'e kadar mağdur olduk. Bayramda misafirlerim vardı, yemek yapamadım, ikramda bulunamadım, ısınamadık. Çok mağdur olduk. 'Sizin sorumluluğunuz, siz yaptıracaksınız' dediler. Bayram günü olduğu için usta bulmak çok zor oldu. Sağdan soldan zorla usta bulduk, yaptırdık ve faturasını da biz ödedik. Sorun onlardan kaynaklanmıştı ama çözümü de bizden beklediler. Çünkü daha önce hiçbir problem yoktu. Sayaçlar değiştirildikten sonra bu sorun ortaya çıktı. Sayaçları değiştiren gençlere de 'Neden değiştiriyorsunuz?' diye sormuştum. ‘10 sene geçti, değiştirmek zorundayız' dediler. Bizim hiçbir talebimiz yoktu. Keyfi olarak değiştirdiler ve biz bu tehlikeyi yaşadık" diye konuştu.