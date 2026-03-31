Gaz kaçağıyla tatil kabusa dönüştü: “Havaya uçabilirdik“

Bayram tatilinde gazları kesilen ve onarım sorumluluğunun kendilerinde olduğu belirtilerek yalnız bırakıldıklarını söyleyen bina sakinleri, sorunu kendi imkanlarıyla çözdüklerini belirterek, "Biz burada 8 haneyiz, hepimiz aynı anda havaya uçabilirdik. Çok büyük bir tehlike altındaydık, çok büyük bir stres yaşadık" dedi.





Edinilen bilgiye göre, ilçedeki 8 haneli bir apartmanda yaklaşık bir ay önce Palmet Enerji bünyesinde faaliyet gösteren İZGAZ yetkililerince kullanım süresi dolduğu belirtilen doğal gaz sayaçları yenilendi. Değişimin ardından binada yoğun gaz kokusu hissetmeye başlayan apartman sakinleri, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde kokunun artması üzerine durumu İZGAZ'a bildirdi.





İhbar üzerine adrese gelen İZGAZ ekipleri, yaptıkları kontrolde sayaçlarda gaz kaçağı olduğunu tespit ederek güvenlik amacıyla binanın gaz akışını tamamen kesti. Ekiplerin, iç tesisattaki onarım sorumluluğunun abonelere ait olduğunu belirterek ayrılmasının ardından bina sakinleri, bayram tatili nedeniyle usta bulmakta zorluk çektiklerini ve sorunu kendi imkanlarıyla çözmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"Havaya uçabilirdik"





Bayramın ikinci günü yoğun bir gaz kokusuyla uyandık. İZGAZ'a haber verdik, gelip baktılar ve gazımızı kestiler. Saat 09.00 gibi gazımız kesildi, saat 24.00 kadar gazımız yoktu. Çok büyük bir mağduriyet yaşadık. Havalar soğuktu, Benim küçük bir çocuğum var, evimde yaşlı bir insan var. Bütün gün soğukta oturduk, hiçbir şey yapamadık. Kimi aradıysak gelip bakmadılar. Çok zor şartlarda kendi imkanlarımızla gazımızı yaptırdık. Soğuktan ziyade patlama tehlikesi vardı. İZGAZ'dan gelenler bize bir kağıt verdiler ve 'Bu şartlarda gazınızı açık tutamayız' dediler. Kendi imkanlarımızla yaptırdık. Bayram günü nereyi arayacağımızı, nasıl usta bulacağımızı şaşırdık. Biz burada 8 haneyiz, hepimiz aynı anda havaya uçabilirdik. Burada yüzlerce insan ölebilirdik" dedi.



Yaşananları anlatan bina sakini Burcu İskenderoğlu, "" dedi.

"Çok büyük bir stres yaşadık"





İskenderoğlu, şöyle devam etti:





"Ekiplere 'Neden problemi çözmüyorsunuz?' diye sorduğumuzda 'Bu bizim işimiz, görevimiz değil' dediler ama sayaçları değiştirirken görevleri oluyor. Faturayı 3 gün geciktirelim, hemen gelip gazı kesmesini biliyorlar. Nasıl sizin göreviniz değil bu? Biz mi değiştirdik saatleri? Hayır. Kesinlikle İZGAZ'ın hatası. Bizim talebimizle de sayaçlar değişmedi. Görevli kişi de kendince haklı olabilir. 'Benim yapabileceğim bir şey yok, gazı kesmekle yükümlüyüm. Bu şartlarda gazınızı açık bırakamam. Telefonunuz çalsa havaya uçarsınız, fotoseller yansa havaya uçarsınız, biri sigara içse havaya uçarsınız' dedi. Yani çok büyük bir tehlike altındaydık. Çok büyük bir stres yaşadık, çok yoğun gaz kokusu vardı. Usta bulduk ve kendisine hane başına 320 lira ödedik. 8 hane olduğumuz için toplamda yaklaşık 2 bin 500 lira para verdik."

"Bayramda misafirlerim vardı, yemek yapamadım, ikramda bulunamadım, ısınamadık"



Apartman yöneticisi Tayibe Uyar ise "Bir ay önce sayaçlarımız değiştirildi. Sayaçlar değiştikten sonra sürekli bir koku şikayeti vardı. Gelen misafirlerimiz apartmanda ağır bir gaz kokusu olduğunu söylüyordu. Bayramda ise bu koku daha da yoğunlaştı. Arife günü komşum geldi ve apartmanda çok fazla koku olduğunu söyledi. Bayramın ikinci günü eşim İZGAZ'a haber verdi. Ekipler geldi, baktı ve 'Saatler kaçırıyor, hepsinde kaçak var' dedi. Bunun üzerine gazı kapattılar. Saat 09.00'dan 24.00'e kadar mağdur olduk. Bayramda misafirlerim vardı, yemek yapamadım, ikramda bulunamadım, ısınamadık. Çok mağdur olduk. 'Sizin sorumluluğunuz, siz yaptıracaksınız' dediler. Bayram günü olduğu için usta bulmak çok zor oldu. Sağdan soldan zorla usta bulduk, yaptırdık ve faturasını da biz ödedik. Sorun onlardan kaynaklanmıştı ama çözümü de bizden beklediler. Çünkü daha önce hiçbir problem yoktu. Sayaçlar değiştirildikten sonra bu sorun ortaya çıktı. Sayaçları değiştiren gençlere de 'Neden değiştiriyorsunuz?' diye sormuştum. ‘10 sene geçti, değiştirmek zorundayız' dediler. Bizim hiçbir talebimiz yoktu. Keyfi olarak değiştirdiler ve biz bu tehlikeyi yaşadık" diye konuştu.

"Üstelik mağdur olduk ve parasını da biz ödedik"



