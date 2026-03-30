GENEL:
Kocaeli'de sağanak sebebiyle alt geçidi su bastı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle sular altında kalan alt geçit araç trafiğine kapatıldı.

30 Mart 2026 Pazartesi 15:19

Kent genelinde aralıklarla devam eden ve özellikle sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak, bazı noktalarda yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi'nde bulunan alt geçitte su birikintisi oluştu. Su seviyesinin kısa sürede yükselmesi üzerine alt geçit ulaşıma kapatıldı, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ilçe belediyesi ekipleri, alt geçitte biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.  
 Öte yandan, cadde üzerinde oluşan su birikintileri bazı vatandaşlarca cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. 
