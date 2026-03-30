Nisan öncesi Kartepe'de kar sürprizi

Kocaeli'de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kış turizminin önemli merkezlerinden Kartepe'nin zirvesinde kar yağışı etkili oldu. Yağış yüksek kesimleri beyaza bürürken, gece saatlerinde yaylada mahsur kalan vatandaşlara ise belediye ekipleri müdahale etti.