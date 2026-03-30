Nisan öncesi Kartepe'de kar sürprizi

İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede bulunan ve Samanlı Dağları'nın zirvesinde yer alan 1640 rakımlı Kartepe'de kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde lapa lapa yağan kar, zirveyi beyaz örtüyle kapladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Kara saplanan araçlar çıkarıldı
Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ekipleri, Kartepe Altıoluk Yaylası'nda ana yoldan saparak araçları kara saplanan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan araçları iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden çıkararak güvenli alanlara aldı. Büyükşehir yetkilileri, sürücülere kış lastiği kullanmaları ve zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.
Ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.