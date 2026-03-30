Körfez'de eğitim kurumlarına destek sürüyor

Ekipler tarafından gerçekleştirilen son çalışmalar kapsamında, Hereke İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde önemli düzenlemeler yaptı. Okulun kullanım alanlarında yer alan sürgülü kapı ve servis kapısında meydana gelen deformasyonlar giderilerek kapsamlı tadilat gerçekleştirildi.





Yapılan onarım sayesinde hem öğrencilerin hem de okul personelinin daha güvenli bir ortamda eğitim faaliyetlerini sürdürmesi sağlandı. Kapıların yenilenmesiyle birlikte okulun fiziki şartları daha kullanışlı hale getirildi.



Ekipler eğitim kurumlarının yanı sıra, ibadethanelerdeki bakım çalışmalarını da ihmal etmiyor. Bu çerçevede Çamlıtepe Tevhid Camisinde zamanla yıpranan ve kullanım konforunu düşüren oturaklar yenilenerek vatandaşların daha sağlıklı ve rahat şekilde abdest alabilmeleri sağlandı.