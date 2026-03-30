banner1292
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Körfez'de eğitim kurumlarına destek sürüyor

Körfez Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü, ilçe genelinde eğitim kurumları ve ibadethanelerde ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

30 Mart 2026 Pazartesi 15:16

Ekipler tarafından gerçekleştirilen son çalışmalar kapsamında, Hereke İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde önemli düzenlemeler yaptı. Okulun kullanım alanlarında yer alan sürgülü kapı ve servis kapısında meydana gelen deformasyonlar giderilerek kapsamlı tadilat gerçekleştirildi.  
Yapılan onarım sayesinde hem öğrencilerin hem de okul personelinin daha güvenli bir ortamda eğitim faaliyetlerini sürdürmesi sağlandı. Kapıların yenilenmesiyle birlikte okulun fiziki şartları daha kullanışlı hale getirildi. 

Ekipler eğitim kurumlarının yanı sıra, ibadethanelerdeki bakım çalışmalarını da ihmal etmiyor. Bu çerçevede Çamlıtepe Tevhid Camisinde zamanla yıpranan ve kullanım konforunu düşüren oturaklar yenilenerek vatandaşların daha sağlıklı ve rahat şekilde abdest alabilmeleri sağlandı. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

